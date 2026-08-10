Barcelona ve Paris Saint-Germain, Ferran Torres transferinin bedeli konusunda anlaştı

Ferran Torres'in geleceği, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferinin son aşamalara girmesiyle nihai bir çözüme çok yaklaştı. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen açıklanmasının çok yakın olduğu görülüyor.

Dolaşan bilgilere göre, İspanyol forvet, Fransız kulübüyle kişisel şartlar konusunda halihazırda anlaşmaya vardı. Bu adım, oyuncunun Barcelona'dan ayrılmasının ve gelecek sezon Fransa Ligi'nde yeni bir tecrübe yaşamasının önünü açıyor. Şu anda geriye yalnızca iki kulüp arasındaki nihai anlaşmanın tamamlanması kaldı ki bu dosya da kapanmaya yakın hâle geldi.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Luis Campos arasında, Ferran Torres'in transferi konusunda nihai bir formüle ulaşmak için yoğun görüşmelere sahne oldu.

Birkaç müzakere oturumunun ardından iki taraf da nihai bir anlaşmaya yaklaşmayı başardı; geriye yalnızca transferin açıklanmasından önceki bazı detaylar ve resmi işlemler kaldı.

Şu anda Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde iki kulüp yetkilileri arasında yoğun görüşmeler yaşanmasının ardından resmi teklifine son rötuşları yapmaya çalışıyor. Transferin bedelinin, Deco ile Campos'un müzakereleri sırasında ulaştıkları değer olan yaklaşık 50 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Campos şu anda nihai teklifi Barcelona'ya sunmaya hazırlanıyor. Bunun ardından da anlaşmaya resmiyet kazandırmak için gerekli işlemlerin tamamlanması söz konusu olacak. Bu bilgiler İspanyol "Marca" gazetesinde yer aldı.

Ferran, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor

Anlaşmanın uzun süre gecikmeyeceği görülüyor; zira mevcut plana göre nihai teklif önümüzdeki saatler içinde gelecek ve bu da oyuncunun Paris Saint-Germain'e transfer sürecini hızlandırabilir.

Barcelona ise özellikle Ferran'ın ayrılmaya çok yaklaşmış olması nedeniyle, müzakerelerin takım içinde herhangi bir karışıklığa yol açmasını istemiyor. Bu yüzden, oyuncunun Hansi Flick yönetimindeki A takım antrenmanlarına katılıp katılmayacağı meselesinin önümüzdeki saatler içinde netleşmesi bekleniyor.

Başlangıçta oyuncunun kulüpten önümüzdeki pazartesi gününden önce ayrılmayacağı bekleniyordu, ancak plan değişti ve Paris'e gelişi yarın veya en geç çarşamba günü olarak öngörülüyor. Bu da ayrılışının, Flick'in takımıyla normal şekilde antrenmanlara dönmesinden önce gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Flick'in antrenmanları konusunda beklenen bir karar

Müzakerelerin çok ileri aşamalara ulaşması ve anlaşmanın resmi açıklamaya yaklaşması hâlinde, Ferran Torres, Paris Saint-Germain'e transferinin tamamlanmasını beklemek üzere A takım antrenmanlarına katılmama izni talep edebilir.

Ancak bu karar yarından önce netleşmeyecek; zira oyuncunun önümüzdeki dönemdeki durumu konusunda nihai bir tavır belirlenmeden önce iki kulüp arasında tamamlanması gereken bazı işlemler hâlâ mevcut.

Barcelona'nın, özellikle tüm tarafların Ferran Torres'in geleceğinin Paris Saint-Germain'e doğru gittiğinin farkına varmasıyla birlikte işleri karmaşık hâle getirmek istemediği görülüyor.

Paris Saint-Germain sonucu bekliyor

Kendi cephesinde ise Paris Saint-Germain, oyuncuyla anlaşmayı başarmasının ardından transferi mümkün olan en kısa sürede bitirmek için çalışmaya devam ediyor. Geriye yalnızca Barcelona'dan nihai onayın alınması ve mali ile idari detayların tamamlanması kaldı.

Mevcut bilgiler, Deco ile Campos arasındaki müzakerelerin olumlu bir atmosferde ilerlediğini ve anlaşmanın tamamlanmasını engelleyebilecek büyük engellerin varlığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını gösteriyor.

Anlaşma, nihai teklif ve transferin tamamlanma yöntemine ilişkin basit detaylar nedeniyle biraz zaman alabilir, ancak genel eğilim açık: Ferran Torres, Barcelona'dan ayrılmaya ve Fransa'nın başkentine transfer olmaya çok yaklaştı.

Barcelona, Ferran Torres'in isteğine saygı duyuyor

Barcelona'nın, özellikle oyuncunun kendisinin transferi konusunda Fransız kulübüyle anlaşmaya varmasının ardından, İspanyol forvetin Paris Saint-Germain ile yeni bir tecrübe yaşama isteğine saygı duymaya hazır olduğu görülüyor.

Böylece transfer, Luis Campos'un resmi teklife son rötuşları yapmasının beklenmesiyle birlikte önümüzdeki birkaç saat veya gün içinde sonuçlanmaya doğru gidiyor. Ardından Barcelona ve Paris Saint-Germain nihai işlemler aşamasına girecek.

Anlaşmanın sonuna yaklaşmasıyla birlikte artık soru, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimaliyle değil, yaklaşık 50 milyon euro bedelle kapanabilecek olan transferin resmi olarak ne zaman açıklanacağıyla ilgili hâle geldi.