UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı elemeyi başaran ve gözünü El Clasico'ya diken Barcelona'nın genç teknik direktörü Xavi, takımının iki maç sonunda çeyrek finale yükselen taraf olmayı hak ettiğini söyledi.

NEF Stadyumu'nda oyunu domine ettiklerini belirten Xavi, sarı-kırmızılı takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu övmeyi de ihmal etmedi.

Ne söylendi?

Takımının sabırlı bir oyun oynadığını ve oyun planına sadık kaldığını belirten Xavi, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere de değindi:

"Bence iyi oynadık, merkezde, orta sahada iyiydik. Açık alanlar oluşturmamız gerekiyordu. İlk yarıda Galatasaray'dan iyi olduğumuzu düşünüyordum.

"İkinci yarıda oyuna derinlik katarak aynı şekilde devam ettik. Özellikle Kerem'e dikkat çekmek istiyorum. Çok hızlı bir oyuncu. Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri. Ona iyi önlem aldık. Maçı domine ettik.

"Kerem'in ilginç yetenekleri var. Bire birde çok iyi. İki maçta her şeyini verdi ama Galatasaray'ı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Az fırsat verdik, daha fazla fırsat bulduk.

"Domenec çok iyi hoca. Defansta çok iyi blok kurdu. Bunu kırmak için iyi ataklar yaptık. Gol bulmak için iyi pozisyonlar yarattık. Hak ettik.

"Bugün topa sahiptik, iyi baskı yaptık. Galatasaray özellikle ikinci yarıda çıkamadı. İstediğimiz de buydu. Maça iyi başladılar, defans yaptılar ama karakter gösterdik, kimlik gösterdik ve oyunu geri çevirmeyi başardık.

" Ben Türkiye'ye birçok kez geldim. Atmosferin nasıl olacağını biliyordum, iyi bir karşılık verdim. Atmosfer mükemmeldi ama biz de burada nasıl tepki vermemiz gerektiğini biliyorduk."

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