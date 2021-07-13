Barcelona soyunma odasında kriz yaratan soru

Katalan devinin oyuncularından maaş indirimi beklerken, çok sayıda önemli transfer yapması oyuncuların aklını kurcalıyor.

Maaş bütçesini aşan ve Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayabilmek için kadrosunda radikal değişiklikler yapması gereken Barcelona'da yönetim futbolculardan beklediği maaş kesintisi fedakarlığı, oyuncuların tepkisine neden oldu. İspanyol basınından Sport, birçok ismin memnuniyetsizliğini açık bir şekilde dile getirdiğini öne sürdü.

Oyunculardan maaş kesintisi beklemesine rağmen kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek de geri durmayan Katalan devi şu ana kadar Emerson, Eric Garcia, Sergio Agüero ve Memphis Depay gibi isimleri kadrosuna katarken, Barcelona soyunma odasının gündeminde tek bir soru var: Maaş kesintisi istenirken, bu transferler nasıl yapılıyor?

Messi'yi açıklayamıyorlar

Oyuncularına lisans çıkartabilmek için La Liga ile yaptığı maaş bütçesi görüşmelerinde uzlaşmaya varması gereken Barcelona, bu nedenle Lionel Messi ile yeniden anlaşıldığını da henüz açıklayamıyor. Mevcut durumdaki bir diğer alternatif ise oyuncuların maaşlarını düşürerek, daha uzun kontratlar vermek gibi görünüyor.

Pandeminin neden olduğu ekonomik olumsuzlukların ardından bir miktar maaş kesintisini kabul eden Barcelona oyuncularının bir indirimi daha kabul etmeleri için kulüpten çok haklı gerekçeler bekledikleri vurgulanırken, Joan Laporta ve yönetiminin arka arkaya açıkladığı transferler de iplerin iyice gerilmesine neden oluyor.

Daha fazla okuma