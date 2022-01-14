Teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane ismi Xavi'nin oturmasının ardından yeniden yapılanmaya giden Barcelona, Philippe Coutinho'nun Aston Villa'ya gönderilmesinin ardından transferde atağa kalktı.

Manchester City'den Ferran Torres'i transfer eden Katalan devi, şimdi gözünü kariyerini Çin'de sürdüren Oscar'a dikti.

2017'de Chelsea'den ayrılan ve 72 milyon euro karşılığında Çin'in Shanghai Port takımına transfer olan Oscar, burada yaptığı kontratla günümüz futbolunun en çok kazanan beşinci futbolcusu olmuştu.

Chelsea'de Jose Mourinho yönetiminde bir şampiyonluk kazanan yıldız oyuncu, Kevin De Bruyne'yi kesmeyi de başarmıştı.

Fedakarlık yapmaya hazır

Brezilya basınından TNT Sports'ta yer alan habere göre Çin'de Vitor Pereira yönetiminde bir şampiyonluk elde eden Oscar yeniden Avrupa'ya dönme hazırlığı yaparken, Barcelona'da oynayabilmek için maaşında büyük bir kesinti yapmayı da kabul etti.

Çin'de yıllık 35 milyon euro kazanan Oscar, ligin en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

2017'den beri formasını giydiği Shanghai'da 34 gol atan ve 73 de asist yapan Oscar, Ekim 2016'dan bu yana Brezilya Milli Takımı'na seçilemedi. 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen Oscar'ın Avrupa'ya dönmeyi istemesinde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynama isteğinin de etkili olduğu tahmin ediliyor.

Daha fazla okuma