Barcelona, Shanghai Port'tan Oscar'ı transfer etmek istiyor
Teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane ismi Xavi'nin oturmasının ardından yeniden yapılanmaya giden Barcelona, Philippe Coutinho'nun Aston Villa'ya gönderilmesinin ardından transferde atağa kalktı.
Manchester City'den Ferran Torres'i transfer eden Katalan devi, şimdi gözünü kariyerini Çin'de sürdüren Oscar'a dikti.
2017'de Chelsea'den ayrılan ve 72 milyon euro karşılığında Çin'in Shanghai Port takımına transfer olan Oscar, burada yaptığı kontratla günümüz futbolunun en çok kazanan beşinci futbolcusu olmuştu.
Editörün Seçtikleri
- Kylian Mbappe'den Paul Pogba'ya: 2022 kış transfer döneminin en gözde oyuncuları
- Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent hakkında bilmeniz gereken 8 şey
- Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilginç istatistiği Trabzonspor'u şampiyon yapıyor
- PORTRE | Türk futbolunun en büyük efsanelerinden biri: Lefter Küçükandonyadis
Chelsea'de Jose Mourinho yönetiminde bir şampiyonluk kazanan yıldız oyuncu, Kevin De Bruyne'yi kesmeyi de başarmıştı.
Fedakarlık yapmaya hazır
Brezilya basınından TNT Sports'ta yer alan habere göre Çin'de Vitor Pereira yönetiminde bir şampiyonluk elde eden Oscar yeniden Avrupa'ya dönme hazırlığı yaparken, Barcelona'da oynayabilmek için maaşında büyük bir kesinti yapmayı da kabul etti.
Çin'de yıllık 35 milyon euro kazanan Oscar, ligin en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.
2017'den beri formasını giydiği Shanghai'da 34 gol atan ve 73 de asist yapan Oscar, Ekim 2016'dan bu yana Brezilya Milli Takımı'na seçilemedi. 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen Oscar'ın Avrupa'ya dönmeyi istemesinde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynama isteğinin de etkili olduğu tahmin ediliyor.