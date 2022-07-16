Yeni sezona oldukça iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Barcelona'da beş isim kadroda düşünülmüyor.

Son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Barcelona'da yeni sezon öncesinde Robert Lewandowski heyecanı yaşanırken, takımdan ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Teknik direktör Xavi yönetime verdiği raporda beş oyuncunun satılmasına onay verirken, Katalan ekibi bu isimler için gelecek teklifleri bekliyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Neto ve Riqui Puig'i gözden çıkartan Barcelona yönetimi, bu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek. Lewandowski'nin transferinde son aşamaya gelinmesinin ardından Danimarkalı Braithwaite'ın gözden çıkartılması beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Pena'nın önü açıldı

Barcelona'da geçtiğimiz sezon da kadroda düşünülmeyen takımla sezon boyunca sadece bir maça çıkarken, 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı elden çıkartma konusunda Barcelona yönetimini zorlayacak gibi görünüyor. Öte yandan kaleci Neto'nun gözden çıkartılması geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Ignacio Pena'nın önünü açıyor.

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Kadroda düşünülmeyen isimler arasında en dikkat çeken ve şaşırtıcı görünen isim ise Barcelona altyapısından yetişen savunma oyuncusu Mingueza gibi görünüyor. Sağ bekte ve stoperde görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 27 karşılaşmada forma giyerken, Barcelona altyapısının bir diğer gözden çıkartılan ürünü Puig 18 karşılaşmada yer aldı.

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