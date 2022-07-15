Dünya Kupası apoletli file bekçisi görkemli kariyerini sonlandırmak için acele etmiyor.

Geçen yaz futbola başladığı takım olan Parma'ya dönen Gianluigi Buffon, 11 yıl daha futbol oynayabileceğinin sinyallerini verdi.

44 yaşında olmasına rağmen zamana meydan okuyan İtalyan kaleci Serie B ekibiyle sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı.

2006'da İtalya'yla Dünya Kupası'nı kaldıran Buffon profesyonel futboldan kopması için geçerli bir sebep olmadığını düşünüyor.

Gianluigi Buffon ne zaman emekli olacak?

Geçen sezon Parma formasıyla 26 maça çıkan Buffon, 19 yıl formasını giydiği Juventus'ta efsaneler arasına girdi.

2001-2021 yılları arasında bir sezonluk PSG macerası dışında sadece Juventus'ta oynayan Buffon futboldan keyif almayı sürdürüyor.

2022/23 sezonu öncesinde düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Buffon geleceğine dair açıklamalar bulundu.

"55 yaşına kadar oynayabilirim, Parma'da 10 yıl geçirdim, ardından 20 yıl Juventus'taydım."

"10 yıldır emeklilik hakkında düşünüyorum, ama hep oynamaya devam ettim."

"Futbol dünyasının dinamiklerini anlamamı sağlayan önemli tecrübeler yaşadım, ama emekli olduktan sonra bu dünyanın içinde kalmak istediğimden emin değilim. Belki başka bir şey denerim."

Buffon'a göre dünyanın en iyisi kim?

Buffon başarılarla dolu kariyeri boyunca sayısız yıldızla hem takım arkadaşı, hem rakip olarak sahayı paylaştı.

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'yla birlikte oynayan Buffon, yıllar içinde pek çok kez Lionel Messi'nin şutlarını durdurma görevini üstlendi.

Buffon, toplam 12 Ballon d'Or ödülü bulunan iki yıldız arasında bir seçim yapmaktan çekiniyor.

"Hiç Messi'yle birlikte oynamadım, bu soruya yanıt veremem."

"Şampiyon oyuncuların soyunma odasının içindeki halleri de önemli. Futbolculuklarına değil, karakterlerine odaklanmalısınız. İnsanlar tarihin en iyisi hakkında tartışırken futbolun değiştiğini ve şartların iyileştiğini hesaba katmalı."

"Pele, Maradona ya da Cruyff'u yargılamak adil değil. Eğer sportmen biriyseniz, diğer büyük oyuncuların varlığını da kabul etmelisiniz."