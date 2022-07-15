Sivasspor'un eski yıldızı Cicinho'dan Flamengo'ya transfer olan Vidal'e ağır sözler: "Sahil hayatının tadını çıkaracak"

Vidal, Inter formasıyla çıktığı 70 maçta 4 gol atıp 6 asist yaptı.

Sivasspor'un eski yıldızı Cicinho, Arturo Vidal'ın Flamengo'ya katılma kararından etkilenmedi ve kariyerine kolay bir son vermek istediğini öne sürdü.

35 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu, kısa süre önce Brezilya kulübüyle Aralık 2023'te sona erecek 18 aylık bir sözleşme imzaladı.

Ayrılması Inter için çok önemliydi çünkü maaş ödemelerini önemli ölçüde düşürdü ve onlara manevra yapmaları için biraz daha alan sağladı. Inter, böylece birkaç takviye daha yapabilecek.

Ne söylendi?

UOL'ye konuşan Cicinho, Vidal'ın Flamengo'ya imza atma tercihini pek önemsemedi ve sözlerini kesinlikle küçümsemedi.

"Vidal çok iyi bir oyuncu ama Flamengo'da bir hiç olacak. Dans videosu yayınladı… Kariyerinin sonuna gelen bir adam.

“Bence o emekliliğin, bir sahil hayatının tadını çıkarmaya geldi. Vidal'ın seçenekleri olduğu çok konuşuluyor ama neden başka bir yere gitmedi? Neden Flamengo'ya gitti? Sizce aşk için miydi? Kendimizi kandırıyoruz!"

Vidal'in Inter günleri

Vidal, kariyerinin son iki yılını Inter ile geçirdi. Eylül 2020'de Barcelona'dan bedelsiz şekilde katılmiştı. Açıkça Antonio Conte tarafından isteniyordu ancak özellikle Inter'de istenilen performansı gösteremedi ve ligde son olarak Simone Inzaghi altında bu sezon sadece iki kez 11 başladı.

Vidal, Inter formasıyla çıktığı 70 maçta 4 gol atıp 6 asist yaptı.

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