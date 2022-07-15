Hulk'un dopingle mücadele kabusu: 30 litre su içip idrarını yapamadı ve 90 dakikada 6 kilo verdi

Hulk, güçlü fiziği ve sert şutları ile biliniyor.

Atletico Mineiro, Copa do Brasil maçında Flamengo'ya 2-0 yenildi ve Brezilyalı forvet Hulk susuzluk ile saatlerce mücadele etti.

Eski Porto yıldızı, maç sırasında yarım düzine kilo verdiğini açıkladı ve maç sonrası anti-doping kontrolü sırasında yaşadığı mücadeleleri anlattı.

Ne söylendi?

Hulk, "Atletico Mineiro'ya geldiğimden beri en çok susuz kaldığım maç buydu" dedi.

"Bugün altı kilo verdim. Yorucuydu. Yorgundum. Maça 97 kilo olarak başladım ve maçı 91 kilo olarak bitirdim.

"Dopingle mücadelede yorgun düştüm. Dört saat orada kaldım. 30 litre su içtim. Ama idrar yapmakta zorlanıyordum. Sonunda işe yaradı ve şimdi eve gitmek istiyorum.

Saat 04:00'e doğru stadyumdan ayrılan Hulk, takımını Belo Horizonte'ye götüren uçağı kaçırdı ve özel bir jetle geri dönmek zorunda kaldı.

Hulk'un kariyeri

2020-21 sezonunda ülkesine Atletico Mineiro formasıyla geri dönen Hulk, genellikle ülkemizin takımlarıyla da adı anılıyordu.

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Avrupa futboluna Porto ile adını duyuran Hulk, sonrasında sırasıyla Zenit ve Shangai SIPG formalarını giydi ve takımlarına yüksek bonservise mal oldu.

Hulk, güçlü fiziği ve sert şutları ile biliniyor.

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