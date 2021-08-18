Barcelona, Samuel Umtiti’ye bir hafta süre verdi

Barça, takımdan ayrılmaya yanaşmayan Samuel Umtiti konusunda kesin bir karara vardı.

Ekonomik sorunlarla boğuşan ve maaş bütçesini daraltmaya çalışan Barcelona, bir süredir Samuel Umtiti ve Miralem Pjanic’i elden çıkarmaya çalışıyor.

Sergiledikleri performansla yüklü maaşlarının hakkını veremeyen iki oyuncuya çeşitli kulüplerden teklif gelse de, daha düşük bir maaşla oynamaya razı olmayan Umtiti ve Pjanic şu ana kadar kulüpten ayrılma konusunda bir adım atmadı.

Geri sayım başladı

SPORT’un haberine göre Barcelona yönetiminin Umtiti konusunda sabrı taşmak üzere. 27 yaşındaki stoperin Fransa’dan gelen teklifleri ısrarla geri çevirmesinden hoşnut olmayan yönetim, Umtiti’ye bir hafta süre tanıdı.

Bu süre zarfında gelen tekliflerden birini değerlendirmediği takdirde, Matheus Fernandes’e uygulanan tek taraflı fesih formülü Umtiti için de devreye sokulacak.

Anlaşmaya sadık kalmadı

Umtiti sezon öncesi hazırlık döneminde teknik ekipten takımdaki yerini geri kazanabilmek için bir şans daha istemişti. Umtiti’yle yapılan sözlü anlaşmaya göre; Koeman’dan olumsuz rapor gelmesi halinde oyuncu takımdan ayrılmayı kabul edecekti.

Teknik direktör Ronald Koeman, Umtiti’ye iki hazırlık maçında şans verdi. Ancak Fransız oyuncunun sergilediği futbol Barcelona’nın kararını değiştirmeye yetmedi. Buna rağmen Umtiti ayrılık sözünde durmadı.

Bir haftalık sürede yeni bir gelişmenin yaşanmaması halinde Barcelona son çare olarak Umtiti’nin kontratını feshedecek. Bu da, iki taraf arasındaki anlaşmazlığın büyük olasılıkla yargıya taşınacağı anlamına geliyor.

Kadroya girmekte zorlanmıştı

2016’da Lyon’dan transfer edilen Umtiti, son üç yıldır istikrarlı bir çizgi yakalamakta zorlanıyor. Fransız savunmacı geçen sezon La Liga’da sadece 13 maçta forma giydi.

Umtiti 12 milyon euro’luk maaşıyla Barcelona’nın en fazla kazanan altıncı oyuncusu konumunda. Barça’nın takımdan göndermeye çalıştığı bir diğer isim olan Bosnalı orta saha Pjanic ise yılda 8,4 milyon euro kazanıyor.

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