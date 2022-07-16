Bayern Münih'in antrenmanlarına geç katılan ve ayrılmak için gemileri yakan Polonyalı golcü, Alman ekibini ikna etti ve Barcelona ile anlaştı.

Bundesliga'da 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan ve Alman ekibinin yeni sezon öncesinde yaptığı üç antrenmana da geç kalan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin Barcelona rüyası gerçeğe gerçekleşmek üzere. Sky Sport'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu birkaç saat içerisinde transferini tamamlamak için Katalonya'da olacak.

Bayern Münih ile Barcelona arasında Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece yapılan anlaşmaya göre Bayern Münih bu transferden 5 milyon euro'luk kısmı bonuslara bağlı olmak üzere 50 milyon euro gelir elde edecek. Bayern Münih'in Lewandowski için Barcelona'dan gelecek bu parayı Juventus'tan Matthijs de Ligt'in transferi için kullanması bekleniyor.

Sekiz yılda sekiz Bundesliga şampiyonluğu

Polonyalı golcü ise Barcelona ise 2026 yılına dek sürecek bir sözleşme imzalayacak ve Barcelona'daki kontratını sonlandırdığında 38 yaşında olacak. Barcelona böylece Fati, Aubameyang, Torres ve Dembele'den oluşan hücum hattına Raphinha'nın ardından Lewandowski'yi de eklemiş olacak ve Xavi'nin elinde oldukça geniş bir rotasyon oluşacak.

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Öte yandan daha önce Liverpool'dan Sadio Mane'yi transfer eden Bayern Münih'in Lewandowski'nin yerine bir takviye yapması beklenmiyor. Serge Gnabry ile yeni sözleşme imzalayan Alman devi Lewandowski'den transfer olduğu günden bu yana büyük bir katkı almıştı. 2014'te Dortmund'dan bedelsiz olarak transfer edilen Lewa, sekiz yılda sekiz Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, 375 maçta 344 gol atmıştı.

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