Barcelona, Al-Ahly kulübünden transfer edilecek genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim (18 yaş) ile nihai sözleşme anlaşmasının son rötuşlarını yapıyor.

Katalan kulübü, geçen hafta Al-Ahli ile mutabık kalınan Hamza Abdelkarim'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu devreye sokmuştu. Buna göre, bu sezonu Barcelona'da "Juvenil A" (19 yaş altı) takımında geçiren oyuncu, 1,5 milyon avro artı değişken ödemeler karşılığında kalıcı olarak A takım kadrosuna katılacak. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi tarafından da doğrulandığı üzere, bu transfer Al-Ahli Kulübü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden resmi olarak duyuruldu.

Gazete, “İki kulüp arasındaki belge alışverişi sürecine yakın kaynaklara göre, nihai resmi duyuru önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren yapılacak” dedi.

Gazete şöyle devam etti: “Bilgiler, her iki tarafın (Al-Ahly ve Barcelona) şu anda belgeleri karşılıklı olarak paylaştığını ve gerekli bürokratik işlemleri tamamladığını gösteriyor. Tüm düzenlemelerin, anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi için kararlaştırılan son tarih olan 30 Haziran’dan önce tamamlanması bekleniyor.”

Bu gelişmeler, Mısırlı futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda milli takımında forma giydiği bir dönemde yaşanıyor.

Mundo Deportivo, Abdülkerim’in yetiştiği “Kırmızı Kulüp” olarak bilinen Al-Ahly’nin, sponsorluk hakları gerekçesiyle transfer bedelinin bir kısmını talep ettiği bir şikayette bulunduğuna dikkat çekti.

Haber şu şekilde sona erdi: “Ancak bu anlaşmazlık Barcelona’yı hiçbir şekilde etkilemiyor ve kulübün sorumluluğu kapsamında da değil; bu durum, iki Mısır kulübü arasındaki bir iç mesele olarak ele alınıyor.”

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