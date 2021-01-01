Barcelona Neymar'ı PSG'den transfer etmeye kararlı

Katalan ekibinin yeni başkanı Joan Laporta, Brezilyalı yıldızın transferi için çalışmalara başladı.

PSG ile 2022 yazında sona erecek sözleşmesini henüz uzatmayan ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Neymar'ın eski takımı Barcelona'ya dönebileceği öne sürüldü.

İspanyol basınından Sport, Katalan devinin yeni başkanı Joan Laporta'nın Brezilyalı yıldızı geri getirmek için çalışmalara şimdiden başladığını öne sürdü.

İmza atmaya yanaşmıyor

Habere göre yıldız oyuncuyu takımda tutmak için yeni sözleşmeyi hazırlayan PSG, bu kontratını Neymar'a sunsa da Neymar geleceğini Fransız ekibine teslim edeceği sözleşmeyi imzalamaktan kaçındı. G

örüşmeleri erteleyen Neymar, her ne kadar kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu söylese de Barcelona'dan teklif bekliyor.

Neymar sözleşmesini uzatması için gereken imzayı atmazsa oyuncu için 222 milyon euro bonservis bedeli ödeyen PSG, yıldız ismi bedelsiz kaybetmemek için önümüzdeki yaz Neymar'ın kulüpten ayrılmasına onay verebilir.

Neymar yaz aylarında takımdan ayrılmazsa 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla masaya oturma şansına sahip olacak.

Messi'yi etkileyecek

Neymar'ı yeniden transfer etmenin Messi'yi takımda tutma yolunda da önemli bir koz olacağına inanan Barcelona, Arjantinli yıldız ile sözleşme uzatma görüşmelerine güçlü bir şekilde girmek istiyor.

Messi'ye Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen bir takım sunmak isteyen başkan Laporta, böylece yıldız efsane ismi kulüpte tutmayı planlıyor.

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