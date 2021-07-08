La Liga Başkanı, Barcelona’nın ekonomik tablosu gereği Lionel Messi’ye şu anda lisans çıkaramayacağını açıkladı.

Geride bıraktığımız La Liga sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, hem yerel liginde hem de Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerini yükseltmek için kadrosunda revizyona gitmek istiyor.

Bu amaç doğrultusunda Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia ve Emerson Royal’i kadrosuna katan Barcelona, La Liga’nın ekonomik sınırlamalarından ötürü bu oyunculara lisans çıkaramıyor.

İspanyol devi, geçtiğimiz günlerde kontratı sona eren Lionel Messi’nin yeni sözleşmeye imza atması halinde mevcut şartlarda Arjantinli oyuncuya da lisans çıkaramayacak.

La Liga Başkanı Tebas, Barcelona’nın ekonomik tablosunu ve Messi’nin lisans durumunu değerlendirdi.

Neler söylendi?

Tebas, Katalan ekibinin sıkıntılı mali durumuna dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim düzenlemelerimizde ve belirlediğimiz limitlerde herhangi bir sıkıntı yok. Barcelona, pandeminin yol açtığı ekonomik sıkıntılardan ötürü zor bir dönemden geçiyor.”

“Bu düzenleme yapılmasaydı kulüpler daha fazla borç altına gireceklerdi. Zaten tüm kulüpler de bu düzenlemeyi bizzat onayladılar.”

“Bir kulübün mali sıkıntılar nedeniyle oyuncusuna lisans çıkaramaması ilk kez olan bir şey değil. Barcelona’nın da bu sorunu aşacağından eminim ama aksi takdirde bu oyunculara lisans çıkaramayacaklar.”

“Barcelona, pandemi döneminde 350 milyon euro gelir kaybı yaşadı. Real Madrid ise bu durumdan daha az etkilendi çünkü bu süreçte oyuncu transferi yapmadılar ve yüksek maaşlı oyuncularından bazılarını kiralık gönderdiler.”

“Avrupa’nın diğer kulüpleri de benzer gelir kayıplarıyla baş başa kaldı. Manchester City 270 milyon euro, PSG ise 250 milyon euro’luk gelirler kaybetti. Bu tabloya bakınca Real Madrid’in bu noktada iyi iş çıkardığını söyleyebilirim.”

Barcelona, Messi’ye lisans çıkarabilecek mi?

“Messi, mevcut şartlar altında eski sözleşmesinin değerinde bir sözleşmeye imza atamayacak. Yalnızca Barcelona değil, şu anda hiçbir Avrupa kulübü o seviyede maaşlar ödeyemez.”

“Messi’nin geleceğine ben değil Barcelona kulübü karar verecek. Umarım bu sorunu aşarlar ve Messi de İspanya’da kalır. Biz, lig yönetimi olarak en iyi oyuncuların burada devam etmesini istiyoruz. Neymar ve Cristiano Ronaldo farklı liglere transfer oldu ancak biz büyümeye devam ediyoruz.”

“Premier Lig, her ne kadar oyuncuları Ballon d’Or kazanamasa da, şu anda sportif ve ekonomik açıdan dünyanın en değerli ligi konumunda.”

“Oyuncular konusunda takıntılı olmamalıyız. Messi’nin La Liga’da devam etmesini tabii ki çok isterim ama bunu olmazsa olmaz bir durum olarak da görmüyorum.”

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