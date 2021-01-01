ÖZEL RÖPORTAJ | Rıdvan Yılmaz: İdolüm Angelino ve Zinchenko

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki, İzmir'de Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğu anlattı. Rıdvan, aynı zamanda idollerini de açıkladı.

ÖZEL RÖPORTAJ | Samet Çayır @sametcayir

Beşiktaş bu sezon şampiyonluk kazanırken aynı zamanda Türk futboluna da Rıdvan Yılmaz gibi gencecik bir sol bek kazandırdı.

Çalışkan, yapması gerekenlerin farkında ve hücumu seven ofansif bir bek.

Sergen Yalçın, bu sezon ondan çok iyi faydalandı ve Rıdvan’ın bu performansı onu Euro 2020’ye götürdü.

19 yaşındaki oyuncu performansındaki gelişimi, Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğu, oyuna dair bakışını ve milli takıma seçildiği andaki duygularını Goal Türkiye’ye anlattı.

“Hiç yaz tatili yapmadım”

Rıdvan Yılmaz, altyapıdan çıkalı çok olmadı fakat kısa süre içerisinde bir anda Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaştı. Bununla da kalmayıp şampiyon apoleti ile Türkiye’nin Euro 2020 kadrosunda yer aldı.

Genç sol bek, bu başarıyı ve başarının anahtarını şu sözlerle anlatıyor:

“Bu kadar hızlı gelişeceğimi tahmin edemezdim. İlk olarak Şenol hoca zamanında A takıma çıktım, Abdullah Avcı zamanında ise bir geriye gidiş oldu. İlk kez 1,5 sene önce ilk 11’de forma giydim. Bu kadar kısa süre içinde böyle başarıları hayal etmiyordum.

“Bunun sırrı çok çalışmak. Bu yaşıma kadar hiçbir zaman tatil yapmadım. Yaz tatilinde dahi ekstra antrenman yaptım. Genç oyuncuyum. Şimdi tatil yapmayacağım ki ileride daha iyi bir yaşamım olsun. Fiziğimi geliştirmek için de ekstra antrenmanlar yapıyorum.

“Ben bu sezon ilk kez böyle bir seviyeye çıktım. Çalışıyorum ve o eksikleri de kapatacağım.”

“Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmadım”

Rıdvan, bu sezon ilk kez bu kadar fazla maçta forma giydi ve kendini gösterme fırsatı buldu. Genç oyuncu, ona bu şansı veren Sergen Yalçın hakkında şu yorumda bulundu:

“Beni ilk olarak Abdullah Avcı'nın yardımcısı Şenol Fidan oynattı. Tabii ki bana çok fazla şans veren Sergen hocanın benim üzerimde çok büyük emeği var.

“Tabii ki ben de her fırsatta elimden geleni yaptım. Eğer kötü oynasaydım forma şansı gelmesi için bir süre daha beklemek zorunda kalırdım. Ben iyi oynadım ve Sergen hoca da bana güvendi. Ben de onun güvenini boşa çıkarmadım.”

“Facebook’taki paylaşımımı ilahi bir güce bağlıyorum”

Son dönemde futbolcuların sosyal medya paylaşımları tabii ki yakından takip ediliyor. Fakat Rıdvan, henüz küçükken Facebook’ta bir paylaşım yapıp, “Geleceğin futbolcusu” notunu düşmüştü ve bu fotoğraf ortaya çıktığında hakkında çok şey söylendi.

Rıdvan, o paylaşımın spontane geliştiğini itiraf ediyor.

“Benim her zaman futbolcu olma gibi bir hayalim vardı. Dayım olsun, ağabeyim olsun, futbol oynayan bir aileden geliyorum. Zaten ağabeyim sayesinde futbola başladım.

“Bir yeteneğim vardı. Sokakta insanlar beni gördüklerinde, 'İyi oynuyorsun' diyorlardı. Gittiğim kulüplerde de hep istikrarlı oyuncu oldum. Yaş ilerledikçe iş ciddiye bindi. Okul ile spor arasında bir seçim yapmam lazımdı ve futbola yöneldim.

“O paylaşımı nasıl yaptım nasıl yazdım inanın hatırlamıyorum. O anı hatırlamıyorum. Onu, geleceğin futbolcusu olacağım diye yazmadım. Bir anda içimden geldi ve paylaştım. Bunu ilahi bir güce bağlıyorum.”

“Şampiyonluk maçından önce heyecandan ayaklarım ağrıdı”

Kariyerinin henüz başında Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan gen. sol bek, şampiyonluk maçı olan Göztepe karşılaşmasını ve sonrasını şu sözlerle yorumluyor:

“Aslında çok heyecanlanan bir insan değilim, ama Göztepe maçında ısınırken heyecandan ayaklarım ağrıdı. Sonuçta 19 yaşındayım ve şampiyonluk maçı. Maçtan sonra uyuyamadım. Çok güzel mesajlar, paylaşımlar vardı.

“Benim için çok güzel bir sezon kapanışı oldu. İnşallah Beşiktaş taraftarıyla birlikte daha nice kupalar kaldırırım.”

“Şampiyonluğun anahtarı iyi arkadaşlıktı”

Rıdvan Yılmaz, şampiyonluğun sırrını şu sözlerle açıklıyor:

“Şampiyonluğun anahtarı kesinlikle iyi arkadaşlıktı. O kadar güzel bir arkadaşlık vardı ki anlatamam. Benden beş yaş büyük bir insanla da şakalaşabiliyordum onlar da benimle şakalaşabiliyordu. İyi ki bu sezonki tüm takım arkadaşlarımı tanımışım. “

“Taraftarlar olsaydı daha çok verim alabilirdim”

Covid-19 salgını nedeniyle Süper Lig bu sezon seyircisiz oynandı ve Rıdvan Yılmaz, çıkış yaptığı sezonu boş tribünlere karşı oynadı.

Bazı genç oyuncular, kalabalık kitleler önünde hata yapmaya yatkındır ve bunu kaldıramayabilir. Rıdvan Yılmaz ise tam tersi bir kişiliğinin olduğunu söylüyor.

“İlk kez dolu tribünler önünde oynadığım maç Altınordu karşılaşmasıydı. O mücadeleden hissettiğim kadarıyla, onlar tribünde olsaydı daha çok verim alabilirdim diye düşünüyorum. Genç oyuncular olarak böyle desteğe açız.

“Tabii daha kötü verim de verebilirdim belli olmazdı, fakat o maçtan edindiğim izlenim buydu. Zaten maç başladıktan sonra inanın o taraftarı duyamıyorsunuz. O anda işinizi yapmaya odaklanıyorsunuz. O sese çok fazla odaklanamıyorsunuz. “

“Adriano’nun zekâsına hayrandım”

Rıdvan Yılmaz, Adriano gibi bir kariyerle aynı takımda yer aldı ve onunla birçok kez antrenmana çıktı.

Peki dünyaca ünlü mevkidaşından bir şeyler öğrenebildi mi? 19 yaşındaki futbolcu, Brezilyalı sol beki şu sözlerle tanımlıyor:

“Onun disiplini çok iyiydi, çok çalışırdı. Karşısındaki insanın düşünemediği şeyleri düşünüyordu. O çok hoşuma gitmişti. Zekâsına hayrandım. Teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncuydu. Tabii ki ondan öğrendiğim şeyler oldu.”

“Sol bekte daha rahatım”

Alt yaş gruplarında sol kanatta oynadığını vurgulayan Rıdvan, yine de şu anda oynadığı yerde kalmayı istiyor.

“Ben küçük yaşlarda sol açık oynuyordum. Oradan bir alışkanlığım var. Orada da şans verilse elimden geleni yaparım ama sol bekte kendimi daha rahat hissediyorum.”

“Euro 2020’de başarılı olacağımıza inanıyorum”

İlk kez A Milli Takım’a seçilen Rıdvan Yılmaz, o an çok heyecanlandığını söylüyor ve Türkiye’nin Euro 2020’deki şansını şu sözlerle değerlendiriyor:

“Şenol hoca ismimi söylediğinde çok heyecanlandım. Benim için büyük bir gururdu. Kamp çok iyi gidiyor. Her şey çok güzel. Arkadaşlık ortamı harika.

“Euro 2020’de başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. Dünya Kupası Elemeleri'nde de bunu gösterdik. Herkes kendi takımlarında, büyük takımlarda oynuyor. İnşallah başarılı olacağımıza inanıyorum.

“Avrupa’da çok oyuncunun oynuyor olması Dünya Kupası elemelerinde çok büyük fark yarattı. Euro 2020’ye de olumlu yansıyacaktır.”

Dünya futbolundaki idolleri?

“Leipzig’de oynayan Angelino ve Manchester City forması giyen Zinchenko.”

Galatasaray maçındaki asisti mi, Hatayspor maçındaki golü mü?

“Galatasaray maçındaki asistim.”