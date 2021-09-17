Barcelona, Koeman'ın yerine Cruyff'a teklif götürdü

Barcelona’da başkan Laporta ile Koeman arasındaki tansiyon teknik direktör değişikliğiyle sonuçlanabilir.

Sezon başında istenen formu yakalayamayan Barcelona’da Bayern Münih karşısında alınan ağır yenilgi sinirlerin iyice gerilmesine yol açtı.

Başkan Joan Laporta’nın teknik direktör Ronald Koeman hakkında yaptığı yorumlar, Hollandalı çalıştırıcının tepkisini çekmişti.

“Laporta, teknik direktörün tam yetkiye sahip olmadığını söylemişti. Biraz ileriye gittiğini ve akıllıca açıklamalar yapmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullanan Koeman, başkanın basına bu tip açıklamalar yapmasını yanlış bulduğunu söylemişti.

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Cruyff 'hayır' dedi

SPORT’un haberine göre; Koeman’ın yerine yeni bir teknik direktör getirmek için çalışmalara başlayan Barcelona yönetimi, kulüp bünyesindeki bir isme yöneldi.

Teknik direktörlük pozisyonu, bu yaz Barcelona’da danışman olarak göreve başlayan Jordi Cruyff’a teklif edildi. Ancak Koeman ile aralarındaki dostluğu gerekçe gösteren Cruyff teklifi reddetti.

Koeman’ın yerine geçmeyi bir ihanet olarak gören Cruyff, vatandaşıyla arasındaki dostluğa Barcelona’yı çalıştırma şansından daha fazla değer veriyor.

Jordi Cruyff, Barcelona’nın efsane oyuncusu ve teknik direktörü Jühan Cruyff’un oğlu. Babasının izinden giden Jordi, profesyonel futbolculuk kariyerine Barcelona formasıyla başlamıştı.

Emekli olduktan sonra bir süre sportif direktörlük yapan Jordi, 2017 yılında teknik direktörlüğe adım atmış ve sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Chongqing Dangdai Lifan, Ekvador milli takımı ve Shenzhen’i çalıştırmıştı.

Laporta geleneği bozacak mı?

Koeman’ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ancak yönetimdeki bazı isimler Hollandalı teknik adamla sezon sonuna kadar devam etmenin takıma zarar verebileceğini düşünüyor.

2003-2010 yılları arasında da Barcelona’nın başkanlığını yapan Laporta, şu ana kadar sezon devam ederken hiçbir teknik direktörün görevine son vermedi. Eğer Koeman’la yollar ayrılırsa, bu Laporta’nın başkanlık kariyeri için de bir ilk olacak.

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