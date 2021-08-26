Barcelona ile Real Madrid 'ateşkes' anlaşması yaptı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Barcelona'yla ilişkilerin bozulmaması için transferde geri adım attı.

İspanyol basınında Barcelona’nın genç yeteneği Ilaix Moriba’nın gelecek yıl sözleşmesi bittiğinde Real Madrid’e transfer olacağına dair haberler çıkmıştı.

Barcelona yönetimi, Moriba’nın sözleşme yenilemekte çekingen davranmasına Real Madrid’in oyuncu için yaptığı girişimlerin sebep olduğunu düşünüyordu.

Avrupa Süper Ligi projesi sayesinde yakınlaşan Barcelona ve Real Madrid yönetimleri, La Liga’nın CVC ile yaptığı ticari anlaşmaya karşı da aynı safta yer almıştı.

Süper Lig dayanışması

İki kulüp arasındaki ilişkilere zarar vermek istemeyen Florentino Perez, bu nedenle Ilaix Moriba transferinden vazgeçti.

Sport’ta yer alan habere göre; Real Madrid’in oyuncu izleme ekibi, Moriba için Perez’e kapsamlı bir rapor sunmuş ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için olumlu adımlar atılmıştı.

Ancak Perez, Barcelona Başkanı Joan Laporta’yla bir araya gelerek bu konuyu görüştü ve ikili sözlü olarak ‘ateşkes’ anlaşması yaptı. Böylece Laporta’nın yeniden başkanlığa seçilmesinden bu yana iyiye giden Barcelona-Real Madrid ilişkisi biraz daha kuvvetlenmiş oldu.

Edinilen bilgilere göre Süper Lig projesinden çekilmeyen üç takımdan biri olan Juventus da, İspanyol devlerinin yaptığı bu anlaşmaya saygı gösterecek.

Bu, üç kulübün transferde yıldızlar için yarışmayacağı anlamına gelmiyor, fakat birbirlerinin kadrosunda yer alan oyuncular için atılacak adımları işbirliği içinde koordine edecekler.

Moriba’ya Almanya’dan da talip var

Sabitzer ayrılırsa Moriba gelebilir

Barcelona, Moriba konusunda Real Madrid tehditini bertaraf etmiş gibi gözükse de, genç yeteneği isteyen başka kulüpler de var. Bunlardan biri de Bundesliga’da mücadele eden RB Leipzig.

Marcel Sabitzer’in Bayern Münih’e satılması halinde, RB Leipzig doğacak boşluğu Moriba ile doldurmayı planlıyor.

Daha fazlası için:

Cristiano Ronaldo İngiltere'ye dönüyor

Jose Mourinho'dan Mauricio Pochettino'ya gönderme

Guardiola, Manchester City’den ayrılacağı tarihi açıkladı