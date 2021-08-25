Bayern, Sabitzer için karar aşamasında

Bayern, RB Leipzig'in Marcel Sabitzer için istediği 15 milyon euroyu karşılamakta tereddüt ediyor. Sebebi, aynı mevkide iki oyuncusunun daha olması.

Bayern Münih, transferi bir süredir konuşulan Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer ile şartlarda anlaştı. Ancak RB Leipzig 15 milyon € talep etmesi Bayern'i bu transferin gerekliliğini sorgulamaya itti.

Goal Bayern muhabiri Kerry Hau'nun haberine göre; Leipzig ile sözleşmesinin son sezonuna giren Sabitzer, Bayern'e katılmak istiyor ve oyuncunun menajeriyle Bayern sportif direktörü Hasan Salihamidzic yakın temas halinde... Ancak Bayern, Leipzig'in Avusturyalı orta saha oyuncusu için istediği 15 milyon euro (13 milyon sterlin/18 milyon dolar) bedelin karşılanmasından emin değil.

Sabitzer birkaç yıldır Leipzig'in en iyi oyuncularından biri ancak, Corentin Tolisso ve Michael Cuisance hala Bayern'in kadrosundayken, Bavyera ekibi başka bir orta saha oyuncusu için 15 milyon euro harcamış olacak.

Sabitzer ayrılırsa Moriba gelebilir

Salı günü, RB Leipzig spor başkanı Florian Scholz, Sabitzer için henüz resmi bir girişimde bulunulmadığını doğrularken, Sabitzer'in ayrılması durumunda alternatifi belirlemiş durumda.

Sabitzer kulüpten ayrılırsa, RB Leipzig, Barcelona'nın genç yıldızı Ilaix Moriba'yı olası bir alternatif olarak belirledi.

Moriba, Sabitzer ile aynı menajerlik şirketi tarafından ajans tarafından temsil ediliyor ve mevcut sözleşmesi son sezonuna girerken henüz Barcelona ile yeniden anlaşacak gibi gözükmüyor.

18 yaşındaki oyuncu, geçen sezon A takımda kendisini gösterdikten sonra Barca B takımına gönderilmişti. Barça, Moriba'nın 15 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun gitmesine izin vermeye hazır.

Katalan ekibindeki kontratının son senesine giren Moriba sözleşmesini uzatmak için yıllık 3 milyon euro istemiş ve bu Barcelona yönetiminin tepikisini çekmişti.