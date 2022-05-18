Pierre-Emerick Aubameyang, uluslararası kariyerinin sona erdiğini doğruladı.

Barcelona'nın forvet oyuncusu 72 kez Gabon adına forma giydi, 30 gol kaydetti ve aynı zamanda kaptanlık yaptı.

Tecrübeli golcü, yılın başında Afrika Uluslar Kupası'ndan erken elendikten sonra, kulüp kariyerine odaklanmaya karar verdi.

Aubameyang ne dedi?

32 yaşındaki Gabonlu, taraftarla seslendiği mektupta şunları söyledi:

"Ülkemi temsil etmekten 13 yıl sonra, uluslararası kariyerime son verdiğimi duyuruyorum.

"Gabon halkına ve iyi günlerimde olduğu gibi kötü günlerimde de bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

"Romnisports'ta ilk kez maça çıktığım gün veya Nijerya'dan Afrika Ballon d'Or ile döndüğüm gün gibi pek çok güzel anıyı saklayacağım.

"Bunu tüm insanlarla paylaşmak unutulmaz bir andı. Oyuncuları her zaman destekleyen ve futbolun ülkemizde gelişmesi için her zaman çalışan Cumhurbaşkanımız Ali Bongo Ondimba'ya teşekkür ediyorum.

"Ayrıca bu kariyer boyunca karşılaştığım tüm hocalarıma, personelime ve oyunculara teşekkür etmek istiyorum.

"Son olarak, bizim renklerimizi giyerek onu gururlandırmamı uman ve bana onun gibi olma arzusunu veren babama teşekkür ediyorum."

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Aubameyang'ın ulusu için kupa kazanmaya yönelik son girişimi, turnuvadan hemen önce Covid-19 için pozitif test etmesi ve Mario Lemina ile birlikte eve gönderilmesiyle sona erdi.

Gabon Teknik Direktörü Patrice Neveu o sırada "Bu çok karmaşık" dedi.

"Bu takımda yeni değilim, Gabon ile üç yıldır çalışıyorum ve neyse ki Caf bize 28 kişilik bir kadro seçeneği verdi.

"Ancak Pierre-Emerick ve Mario'yu kaybetmek bu takım için çok fazla. Nijerya veya Fas maçlarında takımımız yok ve zorlu bir rekabet içinde olduğumuzu biliyoruz."

Gabon, yıldızları olmadan turnuvanın son 16 turuna kadar mücadele etmeyi başardı ve burada penaltılarla Burkina Faso'ya elendi.