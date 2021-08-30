Barcelona, Emerson'dan iki ayda 16 milyon euro kar etti

Katalan ekibi bu yaz kadrosuna kattığı Emerson Royal'i Tottenham'a satarak önemli bir gelir elde etti.

Goal’ün edindiği bilgiye göre; Barcelona ve Tottenham kulüpleri Emerson Royal’in transferi için 25 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Tottenham’ın ödeyeceği miktar, bonuslarla birlikte 30 milyon euro’yu bulabilir.

Barcelona’nın Emerson Royal’den bu kadar kısa sürede nasıl kar etmeyi başardığını anlamak için önce hikayeyi başa saralım.

Transfer ortaklığı

İspanya’ya 2019’da Brezilya’nın Atletico Mineiro takımından gelen Emerson’un hakları , 12 milyon euro’luk bonservisin altışar milyonluk bölümünü ödeyen Barcelona ve Real Betis arasında yarı yarıya paylaşılmıştı.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Emerson iki yıl boyunca Real Betis forması giydi. Buna karşılık Barcelona’nın 9 milyon euro ödeyerek Betis’in elinde bulunan %50’lik kısmı satın alma hakkı bulunuyordu.

Söz konusu opsiyonun son geçerlilik tarihi 31 Mayıs 2021’di. Barcelona, Mayıs ayında Real Betis’e opsiyonu kullanacağını bildirdi ve Emerson, sezonun sona ermesinin ardından 1 Temmuz itibarıyla yalnızca Barcelona’nın oyuncusu oldu.

Krize çare oldu

Katalan ekibini içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle kulübün efsane ismi Lionel Messi’ye yeni kontrat önerememiş, yeni transferlere ise güçlükle lisans çıkarabilmişti.

Maaş bütçesini düşürmeye ve oyuncu satışlarından gelir elde etmeye çalışan Barça için Emerson Royal ideal bir fırsata dönüştü. İlk etapta Barcelona’da kalmak isteyen Emerson, Tottenham’ın cazip teklifi karşısında ayrılmaya ikna oldu.

Barcelona formasıyla yalnızca üç resmi maça çıkan ve toplam 91 dakika sahada kalan 22 yaşındaki sağ bek, Premier Lig ekibi Tottenham’la beş yıllık sözleşme imzalayacak. Emerson, İngiltere’de yıllık 3,5 milyon euro kazanacak.

Betis adına La Liga’da toplam 67 maça çıkan Emerson, dört gol ve 10 asist ile dikkat çekici bir performansa imza atmıştı.

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