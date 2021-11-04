Barcelona'dan Suudi Arabistan'a 100 milyon euro'luk ret!

Ekonomik açıdan kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren ve en büyük efsanesi Lionel Messi ile bu nedenle yeni sözleşme imzalamayı başaramayan Barcelona'da ek gelir bulma çalışmaları sürerken, birçok büyük marka Katalan devinin kapısını çalıyor.

Yönetim formadaki göğüs sponsorluğundan büyük bir gelir bekliyor.

Borcu 1 milyar 350 milyon euro'yu bulan Barcelona geride kalan sezonda 481 milyon euro zarar açıklarken, sürdürülemez görünen bu durumu masaya yatıran Joan Laporta ve yönetimi buna rağmen gelen her sponsorluk teklifini kabul etmiyor.

İspanyol haber ajansı Efe'ye göre Barcelona yönetimi şimdiden üç büyük teklifi reddetti bile.

Suudi Arabistan'a ret

Hintli bir online eğitim şirketi forma sponsorluğu için 58 milyon euro ve çeşitli değişkenlere bağlı olarak bu ücretin yüzde 15 daha fazlasını teklif ederken, başkan Laporta tarafından beğenilen bu teklif yönetim tarafından düşük bir bedel olduğu gerekçesiyle veto yedi.

Kripto para şirketleri de bu süreçte Barcelona'ya teklif yaptı.

Bir kripto para şirketinin kulübe 70 milyon euro'luk yıllık ücret ve çeşitli değişkenlere göre bu ücretin yüzde 20 daha fazlasını önerdiği belirtilirken, yönetim kurulu bu teklifi kripto para pazarını yeterince net göremedikleri gerekçesiyle geri çevirdi.

Öte yandan Suudi Arabistan hükümetine ait bir yatırım fonu da yıllık 100 milyon euro'luk teklifiyle Barcelona'nın kapısını çalarken, bu teklif de değerler gerekçe gösterilerek reddedildi.

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