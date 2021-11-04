Galatasaray'dan Beşiktaş'a: Kimse haddini aşmasın

Burak Elmas, TFF'ye, "Bedeli neyse öderiz" diyerek rest çekerken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi de uyardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova sınavı verecek.

Sarı-kırmızılılar, TFF'den onay çıkmamasına rağmen Rusya temsilcisi karşısında tam kapasite seyirciyle oynama kararı aldı.

Burak Elmas ne söyledi?

Kulüpte alınan karara ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Tam kapasite oynamamızın birçok yaptırımı olabilir. Hepsini düşündük ve karar verdik. Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız ve aşısını yaptırmış taraftarlarımızın statta olmasını hak ettiklerini düşündük. Kendi inisiyatifimizdir. Cezası, bedeli neyse öderiz."

"Çakal arkadaşlar var hemen çıkmışlar, Galatasaray'a büyük cezalar verileceğini söylemişler. Hepsini takip ediyoruz. Galatasaray'ın haklarını ezdirmeyiz.

Nazik olduğumuz kadar, sert de davranmayı biliriz. Gerek görürsek, bunu da yapmaktan çekinmeyiz."

"Galatasaray fikri ve vicdanı hür bir camiadır. Farklı fikirler olabilir. Galatasaray adına konuşan kişi Remzi Sanver'dir. Onun söylediği her kelime, benim kelimem sayılır. Diğer arkadaşların da görüşleri olabilir. Bir haftalık gaz alma operasyonu için rakiplerimizi incitmek istemiyoruz.

Bu alışılmış bir şey değil. Yönetimdeki bazı arkadaşlar bunu kendi içinde sorgulayabilir ama Galatasaray'ın başkanı benim. Yönetim kurulunda konuşulabilir ama Galatasaray tek seslidir. Remzi Bey'in sözleri, tek görüşümüzdür."

"Kimse haddini aşmasın"

"Ahmet Nur Çebi ile çok kez konuştuk. Bizler bazen camiaların gazını almak için konuşuyoruz ama sorunlar büyüyor. Daha önce 'Lütfen aramızda konuşalım, halledelim' dedim.

Bunu çok güzel uyguladığımız başkanlar var. Ahmet Başkan ile de konuşuyoruz. Ancak kendi kulübüne bakmalı. Dışarıdan kimse bizim camiamıza nasıl davranmamız gerektiğini söylemesin.

Kimse haddini aşmasın. Nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray gerekli cevapları her zaman verir."

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sporting maçı öncesi yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray'ın attığı gol, bizim gol... İkisi birbirine çok benziyor. Galatasaray'ın golü gol değil demedik. Bizimki gol dedik. Bu golse, bu da gol. Bir algı yaratıldı, Galatasaray'ın golüne gol değil demişiz.

O zaman kendi golüme gol değil demiş oluyorum. Galatasaray centilmence açıklama yaptı, sonra bugün bir yönetici çıktı 'Galatasaray maçı haksız kaybetti' dedi.

O arkadaş yanlış konuşmuş. Ya öteki yönetici, ya bu yönetici. O arkadaş da otursun oturduğu yerde, mesleğini icra etsin. Ayıp etmiş. Başkanını zor durumda bırakmış, hoş olmamış yaptığı şey. Başkan söylesin şimdi hangisinin doğru, hangisinin yanlış konuştuğunu."

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