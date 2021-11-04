Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin takımına "biraz ağır geldiğini" söylüyor.

Devler Ligi sınavı veren siyah-beyazlılar, gruptaki dördüncü maçında Sporting ile karşı karşıya geldi.

Avrupa'da ilk üç maçında aradığını bulamayan Beşiktaş, Portekiz temsilcisi karşısında da 4-0 mağlup oldu.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Alınan mağlubiyetin ardından konuşan Sergen Yalçın tüm suçun kendinde olduğunu belirtti:

"Burada kaybedilen maçların sorumlusu benim, oyuncular değil. Burada sorumlu benim ve skorların sorumluluğunu alması gereken de benim. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, üst seviye.

Ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde oyunda çok da bir şey yoktu. Maalesef hakem arkadaşın yarattığı penaltıyla demoralize olan takımımız..."

"Penaltıdan sonra takım demoralize oldu, motivasyonumuz çok düştü. 10 dakika içinde 3 gol yedik, bu normal bir durum değil.

Bu seviyede maalesef insanın başına bunlar gelebiliyor. Daha iyi sonuçlar almak isterdik ama kısmet böyleymiş."

"Atletik takımlarla oynuyoruz. Karşılamak, cevap vermek kolay olmuyor. Aslında maçla ilgili çok fazla şey yok. Bizim karşılık veremediğmiz üretken olamadığımız bir maç oldu. Yapacak bir şey yok.

Çocuklar iyi niyetli ama Şampiyonlar Ligi bize biraz ağır geldi. Üzgünüz. Oyuncuların moral ve motivasyonları bu maçlardan sonra kayboluyor. 3 gün sonra önemli bir lig maçı oynayacağız. böyle maçlardan sonra dönüş kolay olmuyor."

"Bu yenilgi inşallah Trabzonspor maçına yansımaz.

Oyuncuları moral ve motivasyon olarak Cumartesi'ye hazırlamaya çalışacağız. Trabzonspor maçı kırılma maçı olmayacak. Derbi maçların hepsi bizim için önemli. Neyin kırılması bilmiyorum.

Trabzonspor biraz iyi gidiyor. Ligin flaş takımı ama maalesef bizim maçlara baktığımızda yine dönüp dolaşıp hakemlere geleceğiz.

4-5 puan yukarıda olmamız gerekiyordu. Maalesef yönetimler iyi değil. Hatay maçında inanılmaz pozisyon. Cüneyt Çakır gibi hakem 4. hakemi çağırıyor gol olup olmadığını soruyor.

Attığımız her gol her şeye kadar inceleniyor, verilen penaltılar aleyhimize, faulden atılan goller, hakem hatalarıyla yenen goller hiçbir şekilde araştırılmıyor, bu da puan olarak istediğimiz yere getirmiyor.

Bunları bahane olarak sunmak istemiyorum ama ülkede bazı gerçekler var ve bunlardan da kaçamayız."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Şampiyonlar Ligi'nde eli boş kalan Beşiktaş, Süper Lig'de 6 Kasım'da Trabzonspor'u konuk edecek.

Milli aranın ardından ise siyah-beyazlılar, Alanyaspor deplasmanına misafir olacaklar.

Daha fazlası