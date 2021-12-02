Barcelona Camp Nou'dan taşınmak için referandumu bekliyor

Mali problemleri aşmak için 1,5 milyar euro'luk kredi çekmeye hazırlanan ve bu doğrultuda kulüp üyelerinden onay almak için referanduma gitme kararı alan Barcelona yönetimi referandumda yüzde 75 ile 90 arasında evet oyu bekliyor.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre 19 Aralık'ta gerçekleşecek oylama sonucunda Katalan ekibinde büyük değişiklikler yaşanacak.

Barcelona CEO'su Ferran Reverter referandumun ardından kredi yetkileri almaları halinde Barcelona'nın bir sezon boyunca yenilenme çalışmaları yapılacak Camp Nou'dan farklı bir stadyumda oynayacağını açıkladı.

Barcelona'nın bu geçiş sürecinde maçlarını oynayacağı stadyum ise henüz yönetim tarafından netlik kazanmadı.

Olimpiyat Stadı gündemde

Reverter Katalan devinin şehri veya Barselona'nın kentsel çevresini terk etmeyeceklerini açıklarken, 1989'da yenilenen ve 55 bin 926 kişi kapasiteli Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nun önemli bir alternatif olduğunu söyledi.

Cam Nou'nun yenilenme maliyetinin Barcelona'ya 900 milyon euro'ya mal olması bekleniyor.

Cam Nou'nun yenilenme çalışmaları referandumda evet oylarının çoğunlukla çıkması halinde önümüzdeki yılın ortasında başlayacak ve 2025'in sonunda bitecek.

Barcelona çekilecek krediyi beş yıl boyunca ödemeyecek ve 1.5 milyar euro'luk kredinin Katalan ekibi tarafından geri ödemesi toplamda 35 yıllık bir süreci kapsayacak.

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