Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Barcelona, Chelsea'nin sezon sonunda kontratı bitecek olan Danimarkalı stoperi Andreas Christensen'in transferinde mutlu sona ulaşacağına inanıyor.

Katalan ekibi bu transfer için Bayern Münih ile çekişse bile oyuncuyu kadroya katabilecekleri konusunda kendisinden emin görünüyor.

Christensen'e Bayern Münih ve Chelsea'nin tekliflerinin üzerinde bir yıllık ücretle 2027 yılına dek sözleşme öneren Barcelona oyuncudan olumlu cevap bekliyor.

Öte yandan Bayern Münih yönetimi ise deneyimli oyuncuyu yaz aylarında Dortmund'a katılması beklenen Niklas Süle'nin alternatifi olarak değerlendiriyor.

16 yaşında transfer olmuştu

Roman Abramovich'in satmayı planladığı Chelsea, Christensen'i henüz 16 yaşındayken 500 bin sterlin karşılığında ülkesinin takımlarından Brondby'den transfer etmişti.

Oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak isteyen Londra ekibi Thomas Tuchel'in Christensen'e her geçen hafta daha az forma şansı tanıması nedeniyle zor bir durumda kalırken, bu durum Barcelona'nın şansını yükseltti.

Yeni takımı konusunda henüz net bir karar vermeyen Christensen'in geleceğine dair en kuvvetli ihtimal Chelsea'den ayrılması gibi görünüyor.

Danimarkalı oyuncunun yanı sıra Antonio Rüdiger ve Cesar Azpilicueta'nın sözleşmelerinin de bitecek olması yeni sahiplerini bekleyen Chelsea'yi önümüzdeki sezon öncesi zorluyor.

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