Barcelona Başkanı Laporta: Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Avrupa Ligi'nde zorlu takımların olduğuna dikkat çekerken İstanbul yolculuklarının da kolay geçmeyeceğini itiraf ediyor.

Barça, Avrupa'da son 16 turunda Perşembe günü temsilcimiz Galatasaray'ı Camp Nou'da misafir edecek. Katalan devi, 17 Mart'ta ise İstanbul'un yolunu tutacak.

Barcelona'nın başkanı sarı-kırmızılı deplasmanın kendileri adına kolay geçmeyeceğini söylüyor.

Joan Laporta ne söyledi?

Barça TV'ye konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Avrupa Ligi'nin kendisini heyecanlandırdığını ve kupaya talip olduklarını söyledi:

"Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum."

"UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok."

Barcelona bir maç eksikle, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde ancak Laporta'nın lig şampiyonluğuna dair de umudu var: "La Liga'yı kazanmak için halen umudum var."

Katalan devinin başkanı, geçtiğimiz yaz aylarında kulübe veda eden Lionel Messi hakkında ise, "Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim." dedi.

"Teknik direktör olarak Xavi'ye sahip olduğumuz için çok memnunum. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim."

Avrupa Süper Ligi projesi rafa mı kalktı?

"Hayata geçirilebilir ve yasal" olarak nitelendirdiği Avrupa Süper Ligi projesi hakkında da konuşan Laporta, şunları söyledi:

"UEFA'da açılan dava halen sonuçlanmadı. Süper Lig'in uygulanabilir ve yasal olduğunun anlaşılması için tüm yasal işlemler yürütülmekte. Barça, yabancı bir devletin yatırım şirketleri tarafından finansa edilen kulüplere karşı mücadele veriyor. Bizim için kurallar çok katı ve devlet kulüpleri bu kurallara uymuyor. Örneğin, ekonomik fair play Avrupa'da her yerde aynı uygulanmıyor. La Liga'da bu çok katı ve diğerleriyle rekabet edemeyiz. Bu yüzden, herkesin uymakla hükümlü olduğu bazı kontrol kurallarını içeren Süper Lig'deyiz. Her şeyden önce UEFA'nın zihniyetini değiştirmek gerekiyor."

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