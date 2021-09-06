Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Neymar planı

İspanyol basını Joan Laporta'nın Brezilyalı yıldıza dair olan rüyasını açıkladı.

La Liga'nın katı maaş sınırı kuralları nedeniyle Lionel Messi'yi PSG'ye kaptıran Barcelona'da başkan Joan Laporta'nın yaz başında Messi'yi takımda tutup, Neymar'ı da geri getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Rac 1'de yer alan El Mon programında aktarılan bilgiye göre Laporta'nın yeniden başkan seçilmesi sonrası ilk hedefi Neymar'dı.

Habere göre Neymar ile görüşmeleri için Paris'e iki temsilci gönderen Laporta, Brezilyalı yıldızdan olumlu cevap aldı. Camp Nou'ya dönerek yeniden Messi ile oynayabilme arzusundan ölmek üzere olduğunu ifade eden Neymar Katalan ekibine dönmeyi çok istedi. Bu durumdan haberdar olan PSG ise yıldız oyuncuyla yeni kontrat için elini çabuk tuttu.

Neymar gelmedi, Messi gitti

Neymar'ın babasının banka hesabına yeni sözleşme için 20 milyon euro yatıran PSG yönetimi, bu parayı kayıtdışı olarak verdi. Neymar ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından Sergio Ramos, Georgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma gibi önemli takviyeler yapan PSG, son olarak Barcelona'dan efsane isim Messi'yi de koparmayı başardı.

Ligue 1'de sezona dört maçta 12 puanla başlayan Mauricio Pochettino'nun takımı bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak istiyor. Devler Ligi'nde Club Brugge, Manchester City ve Leipzig ile birlikte A Grubu'nda yer alan PSG, bu kupada iki sezon önce final oynama başarısı göstermişti.

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