Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Haaland mesajı

Barcelona'nın ara transfer döneminde Manchester City'den transfer ettiği Ferran Torres'in imza töreninde konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta iddialı mesajlar verdi.

Teknik direktörleri Xavi'nin istediği oyuncuları almayı sürdüreceklerini belirten Laporta, transfer piyasasınaki fırsatları değerlendireceklerini söyledi.

Laporta ne söyledi?

Barcelona'nın eski parlak günlerine döneceğini belirten Laporta, rakiplerine gözdağı verdi.

"Bugün özel bir gün çünkü Barcelona'ya gelmek için olağanüstü istekli olan bir oyuncuyu tanıtıyoruz.

"Ferran gerçekten çok istediğimiz bir transferdi. Durumunu biliyoruz, sakatlıktan yeni çıktı ama hemen takıma katılmak istiyor.

"Çok genç olmasına rağmen önemli bir kariyeri var ve büyük başarılar kazanmaya devam edecek."

Haaland iddiaları

Barcelona'nın adı Real Madrid ile de anılan Erling Haaland'ı transfer edip etmeyeceği yönündeki soruyu da değerlendiren açık kapı bıraktı:

"Oyuncular hakkında konuşmanın bize hiçbir faydası olmayacak. Oyuncular hakkında konuşmak oyuncuların değerini yükseltmekten başka işe yaramaz.

"Pozisyonları güçlendirmeye çalışıyoruz. Belirli bir oyuncudan bahsetmeyeceğim ama Barcelona dünya futbolunun zirve noktası ve her oyuncu burada oynamak ister. Yeniden yapılanmakta olan bir kadromuz var.

"Sportif açıdan dirilip, eski günlerimize döndüğümüzü göreceksiniz."

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