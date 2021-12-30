Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru: Beşiktaş ile Süper Kupa maçı oynansın

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda iptal edilen Süper Kupa karşılaşmasının oynanmasını isterken bu konuda TFF'ye başvuruda bulundu.

2011 Süper Kupa karşılaşmasının lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası galibi Beşiktaş arasında oynanması planlanıyordu.

31 Temmuz 2011 tarihinde oynanması gereken karşılaşma iptal edildi ve takımlar bu yarışta mücadele edemedi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur.

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."

2011 Süper Kupa maçı neden iptal edildi?

2010/11 sezonunda Süper Kupa maçının Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası galibi Beşiktaş arasında Erzurum'da oynanması planlanıyordu.

Ancak bu mücadele, 2011 Türk futbolu şike soruşturması nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş ne düşünüyor?

Beşiktaş da rakibi Fenerbahçe gibi 2011 Süper Kupa maçının oynanmasını istiyor.

Daha önce medyada yer alan haberlerde; siyah-beyazlı ekibin bu konuda TFF'ye başvuracağı iddia ediliyordu.

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