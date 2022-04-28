Camp Nou'nun tadilattan geçeceğini doğrulayan Barcelona, 2023-24 sezonu için Olimpiyat Stadı'na taşınmaya hazırlanıyor.

Katalan kulübünün stadyumu 1957'de açıldı ve şu anda 99 bin 354 kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyüğü.

Kulübün mart ayında yayın şirketi ile imzaladığı kazançlı bir sponsorluk anlaşmasının ardından 2022-23'ten itibaren Spotify Camp Nou olarak yeniden adlandırılacak olan ikonik mekân, şimdi önemli bir onarıma hazırlanıyor.

Barça, Camp Nou'nun yenilenmesi hakkında ne söyledi?

Kulüp, haberi doğrulayan resmî bir açıklama yaptı ve bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Espai Barça projesinin merkez üssü olan Camp Nou'daki yenileme çalışmaları, futbol sezonu biter bitmez ve yapıya uygun olarak bu haziran ayında başlayacak. İzin, bu sabah onaylandı.

"Çalışma, birinci ve ikinci aşamaya, teknolojik yönlere, stadyumun çevresine ve dış kentleşmeye odaklanacak.

"Camp Nou içindeki çalışmalar, Tıp Merkezi'nin bulunduğu South Goal bölgesindeki ek yapının yıkımını, restorasyon çalışmalarını, tribünlerin anti-karbonatlaşmayı ve su geçirmezliğini, ayrıca yapısal kaplamaları ve iletimin iyileştirilmesi ve yenilenmesini içerecektir.

Barça, yenileme planlarını bir yıl geriye çekme kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Joan Laporta'nın birkaç hafta önce söylediği gibi, Ukrayna'daki savaşın, özellikle malzemelerin maliyeti ve bulunabilirliği ile ilgili olarak yarattığı belirsizlikler göz önüne alındığında bu bir tedbir. Riskleri en aza indirmek ve gelecek sezonun gelirini korumak için, çalışma takvimi üzerinde mümkün olan en az etkiyle bu ilkeye uyulmalıdır.

"Üçüncü kademenin yıkımı bu nedenle 2023 yazında devam edecek. Bu da mevcut fiyat belirsizliği göz önüne alındığında zaman kazandıracak ve Camp Nou'nun gelecek sezon neredeyse tam kapasiteyle çalışmasını sağlayacak. Kulüp, 2022-23 sezonunu sadece %50 kapasiteyle oynamak zorunda."

Espai Barça'nın dönüşümü konusunda anlaşma haziranda başlayacak.

Barselona Belediyesi'nin lisans vermesiyle birlikte Espai Barça projesi Haziran ayında başlıyor.



Barcelona maçlarını 2022/23 sezonunda Camp Nou'da, 2023/24'te Montjuic'te, 2024/25'te Camp Nou'da %50 kapasiteyle ve 2025/26'da ise Camp Nou'da tam kapasiteyle oynayacak. pic.twitter.com/aGSSHp7FF4 — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) April 28, 2022

Barça 2023-24 sezonunda nerede oynayacak?

Bir sonraki sezonun yüzde 50 kapasite ile yeniden açılması amacıyla 2023-24 sezonu boyunca Camp Nou'da çalışmalar yapılacak.

Barça, yenileme çalışmaları devam ederken maçlarını Lluís Companys Stadyumu olarak da bilinen İspanya Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Montjuïc'te bulunan ve 55 bin 926 kişilik kapasiteye sahip olan stad, 1992 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibiydi.

La Liga devi ayrıca, Camp Nou'daki yenilemelerin 2025-26 sezonunda tamamen tamamlanmasının beklendiğini doğruladı.

Barça'nın açıklaması şöyle devam etti:

"Gelecekteki Camp Nou, yeni bir taraftar deneyimi sunacak 'çanak' içindeki 360º ekran da dahil olmak üzere en son teknolojileri içerecek.

Güvenlik ve araç geçiş kontrol sistemleri de geliştirilecek ve 5G bağlantısının sunduğu olanaklardan maksimum düzeyde yararlanılacak."

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