Ballon d'Or listesine alınmamayı motivasyona çevirdi

Chelsea’nin yükselen yıldızı, futbol dünyasının en prestijli ödülüne aday gösterilmemeyi dert etmiyor.

İngiliz ekibinin başarılı kalecisi Edouard Mendy, Ballon d’Or adayları arasında yer almamasını adaletsiz olarak görmediğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 30 kişilik listede, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Chelsea’den beş oyuncu yer almıştı. Geçen sezon kadroda yer alan Jorginho, N'Golo Kante, Mason Mount ve Cesar Azpilicueta’nın yanı sıra, bu yaz transfer edilen Romelu Lukaku da adaylar arasında.

Liverpool’un Senegalli forveti Sadio Mane, milli takımdan arkadaşı Mendy’nin listede bulunmayışını ‘kabul edilemez’ olarak nitelemişti.

Bu açıklamanın ardından siyah kalecilere yeterince şans verilmediği yönündeki görüşler ışığında yeni bir tartışma başlamıştı.

Mendy ne söyledi?

Canal+’ya konuşan Mendy, konuya Mane’ye kıyasla daha ılımlı bir şekilde yaklaştı.

“Liste açıklandıktan sonra tanımadığım birçok insandan dahi mesajlar aldım. Telefondan ve sosyal medyadan gelen mesajlar beni duygulandırdı.”

“Bu desteği beklemiyordum. Bana gösterilen tüm sevgi ve takdir bende daha çok çalışma ve yeni kupalar kazanma arzusu yaratıyor. Mesajlar bnim için bir mutluluk ve motivasyon kaynağı.”

“Hayır, adaletsizlik olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece beni daha ileri gitmek için motive eden bir ley. Gazeteciler kendi görüşlerini dile getirmekte ve oylarını bu doğrultuda kullanmakta özgür.”

Mendy’nin Chelsea karnesi

Senegalli file bekçisi Eylül 2020’de Chelsea’ye geldikten sonra kısa süre içinde dünyanın en iyi kalecilerinden birine dönüştü.

Geçen sezon Maviler adına 44 maça çıkan Mendy, bu sezon da 10 kez Chelsea kalesini korudu. Senegal milli takımında da 15 kez görev yapan Mendy, ülkesinin 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükselmesinde önemli pay sahibiydi.

Daha fazlası için:

Ronaldinho, Barcelona ve PSG'yi birbirine düşürdü

Futbol dünyasının poliglotları: Romelu Lukaku zirvede

Chelsea'de 65 milyon euro'luk Pulisic kâbusu devam ediyor