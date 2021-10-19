Ronaldinho, Barcelona ve PSG'yi birbirine düşürdü

PSG'nin paylaşımı, İspanyol ve Fransız taraftarlar arasında ikilem yarattı.

Yakın geçmişin en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho, kariyeri boyunca Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi takımların formasını giymişti.

Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig ile karşılaşacak olan PSG, karşılaşma öncesinde Twitter’dan bir paylaşım yaptı ve Brezilyalı efsanenin karşılaşmayı izlemek için Parc des Princes’e geleceğini duyurdu.

İspanyol basını, bu paylaşımın iki kulüp arasındaki ipleri gerdiğini ileri sürdü.

Neler yaşandı?

İspanyol basınından Sport, bu paylaşımı “Ronaldinho tartışma yaratmaya devam ediyor” şeklinde duyurdu.

Barcelona’nın elçilerinden biri olan ve Katalan ekibinden para kazanan Ronaldinho’nun bu hareketi, İspanyollar tarafından tepki çekti.

Un invité d'honneur, un artiste, un génie du football 🤩



Notre #PSGlegend @10Ronaldinho sera présent demain au Parc des Princes lors de #PSGRBL



💫❤️💙 #WeAreParis pic.twitter.com/SYIl9431GN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 18, 2021

Ronaldinho’nun eski takımı PSG’ye yönelik söylemleri, geçmişte de Barcelona cephesinden tepkiler çekmişti. Örneğin Brezilyalı isim, Messi’nin La Liga devinden ayrılmasıyla şöyle bir paylaşım yapmıştı:

“Bu iki kulüpte oynayabilmiş olmak gerçekten büyük bir keyif ve şimdi dostumu bu formayla izleme zamanı…”

Ayrıca Ronaldinho, Ramos’a da “Şimdi Şampiyonlar Ligi’nin kokusunu alabiliyorum.” demiş ve tekrar Barcelona tarafından tepki çekmişti.

Le Parisien’in de belirttiği gibi; Messi ayrılığındaki tavrının bir benzerini 2017 yılında Neymar’ın transferinde gösteren Ronaldinho’nun Verratti ve Marquinhos gibi isimlerle yakın bir ilişkisinin olduğu da biliniyor. Tüm bunlar, PSG ile Barcelona’nın son dönemde Şampiyonlar Ligi’nde zorlu maçlarda karşı karşıya gelmesini de birleştirince iki kulüp arasındaki ipler, bir kez daha Ronaldinho etkisiyle gerilmiş oldu.

Ronaldinho’nun istatistikleri

Ronaldinho, PSG’de gösterdiği çıkışın ardından 32 milyon euro karşılığında Barcelona’nın yolunu tutmuştu. Brezilyalı, 77 maçta 25 gol 17 asistlik bir istatistik yakalamıştı.

Ronaldinho, Barcelona’da ise bambaşka bir seviyeye ulaştı. 207 maçta 94 gol 71 asist yapan yıldız oyuncu, bir Ballon d’Or ödülü kazanmış ve iki kez de FIFA Yılın Oyuncusu seçilmişti.

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