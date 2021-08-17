YORUM | Trabzonspor'u nasıl bir Roma bekliyor?

Yeni sezona Mourinho ile giren Roma, transferleri ve geçmişten getirdiği sorunlarıyla yeni bir yapılanma içinde olsa da turun favorisi.

YORUM | Emir Ateşdağlı @emiratesdagli

AS Roma 2021-22 sezonunun ilk resmi müsabakasına Uefa Konferans Ligi Play-off'larında Trabzonspor'a karşı çıkıyor. Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte herkesin gözü Roma'nın hazırlık ve transfer dönemine çevrilmişti. Birçokları Mourinho'nun Roma kadrosuna net takviyeler yapacağına inanıyordu. Ancak Roma'nın maaş yükü ve finansal problemleri bunu pek mümkün kılmadı. Yine de buna rağmen başkent ekibinin olumlu bir transfer dönemi geçirdiğini söylemek mümkün.

Transferler

Kaleye Wolverhampton'dan Rui Patricio, sol beke Palmeiras'tan (Spinazzola'nın da sakatlığı etkisiyle) Matias Vina, forvete Genoa'dan Eldor Shomurodov ve asıl büyük hamle olarak Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrası Mourinho'nun da çok istediği Chelsea'nın genç Ingiliz santraforu Tammy Abraham sarı kırmızılılara katıldı. Tek sorun orta sahada Şampiyonlar Ligi seviyesinde, kaliteli bir orta saha eksikliği olarak gözüküyor. Transfer söylentileri devam eden Diawara ile yollar ayrılırsa bu profilde bir orta saha alıp transferi tamamlamak istiyorlar.

Veretout şimdilik merkezdeki en yetkin isim. Yanında iki defansif orta saha özellikli diyebileceğimiz Cristante ve Diawara ile birbirlerini tamamlıyorlar. Ayrıca orta sahanın enerji kaynakları denilebilecek genç isimler Villar, Darboe ve Bove rotasyondaki diğer oyuncular.

Zaniolo farkı

Saha içinde değişim özellikle hücum hattında yaşanacak. Çünkü kadroya yeni transfer gibi giren ve zor bir sakatlıktan ikinci kez dönen Nicolò Zaniolo Roma'ya büyük bir kalite ve oyun aklı katacaktır. Halihazırda Lorenzo Pellegrini ve Henrikh Mkhitaryan gibi kaliteli isimlerin yanına Nicolò'nun gelmesi ön bölgede doğru baskılarla, rakibin dengesini bozmaya ve pas hatası yapmaya zorlayacak bir malzemeye sahip Mourinho'nun elini fazlasıyla rahatlatacak. Sol bekte Spinazzola'nın sakatlık sorunu bitene kadar Vina ve sağ bekte Karsdrop hücum özellikli bekler. Onların da savunma arkasına taşıyacağı toplar ve yapacağı koşular, Roma hücumuna genişlik katacaktır.

Merkez orta sahada Veretout, ceza sahasına yapacağı koşularla ve kaleyi uzaktan yoklayarak tehlike yaratabilir. Enerjik, genç orta sahalar ve defansif merkez orta saha oyuncuları oyunun kontrolünü ele alma kısmında önemli destekleyici rollere sahipler.

Savunma sıkıntıları

Gianluca Mancini savunmada en kritik isim olacaktır. Yanındaki partner için ilk seçenek, iki senedir uyluk sakatlıklarıyla boğuşan Smalling olacaktır. Ibanez ve Kumbulla ise bu ikiliyi yedekleyecekler. Roma için en sıkıntılı bölgenin savunma olması muhtemel. Merkez savunmadaki dengesizlik ve hücumcu bekler yüzünden pozisyon kaybı yaşayabiliyorlar. Orta sahadan gelecek yardım takım savunmasında çok önemli olacak. Bununla birlikte, son yıllarda Romalı taraftarların en yakındığı konu hücuma çıkarken defansta yapılan top kayıpları... Mourinho'nun belkide en üstünde durması gereken konu bu olacak.

Trabzonspor eşleşmesi Roma'nın ilk resmi müsabakası olacak. Hamsik, Bruno Peres, Gervinho, Cornelius ve Victor Hugo Serie A'da forma giymiş isimleri Trabzonspor'un transfer etmesi İtalya'da fazlasıyla yankı buldu. Abdullah Avcı'nın dengeli futbolunu Trabzon'da henüz oturtamadığını söylemek mümkün. Orta saha hücum yönünden iyi işliyor ancak savunma kısmında istenilen sertliği ve dengeyi sağlayamadğı görülüyor. Ayrıca beklerin de hücumcu olması sebebiyle kanatlarda boşluklar da oluşabiliyor. Stoper bölgesinde Edgar Ie'nin sezona pek iyi girdiğini söyleyemeyiz. Ligdeki Yeni Malatyaspor maçında 5 gollü sansayonel bir galibiyet gelse de arka alanda verdikleri boşluklar bu tip bir maç için uyarı niteliğinde.

Muhtemel senaryo

Bu noktada Roma, Trabzonspor savunması ve orta sahası arasındaki boşlukları kullanarak, hızlı oyun kurarak ve direkt oynayarak skor bulmaya çalışacaktır. Oyun sete döndüğünde ise beklerin yapacağı bindirmeler, Veretout ve Pellegrini'nin oyunu kurma becerisi ve teknik kapasiteleri Roma için büyük avantaj olacak. Trabzonspor'un bulabileceği erken bir gol ise bordo mavililer için oyunun geri kalanında kontrollü ve savunmayı biraz daha geride kurmuş halde, Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny gibi isimlere alan ve pozisyon bulma imkanı sağlayabilir. Malum, Roma savunması o kadar dengeli bir tandeme sahip değil. Fakat tam tersi bir senaryoda, öncelikle Zaniolo, Shomurodov ve Mkhitaryan, yedekten ise El Shaarawy, Mayoral ve Carles Perez gibi isimler Roma için işleri kolaylaştırabilirler. Bütün bu çıkarımlardan Roma'nın turun doğal favorisi olduğunu görmek mümkün, bununla birlikte iki takım da izleyenlere zevkli ve bol pozisyonlu maçlar vadedecek.