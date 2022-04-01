Manchester City'nin Fransız asıllı İspanyol savunma oyuncusu Aymeric Laporte, ezeli rakipleri Manchester United'ın taraftarlarını kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

Takımının son dört yılda 10 kupa kazandığını hatırlatan Laporte, Manchester United'ın bu sürede hiç kupa kazanamamasına vurgu yaptı.

Ne söylendi?

Son 10 yılda Premier Lig'in en güçlü takımı haline gelen Manchester City'ye transfer olduğu günden bu yana sekiz kupa kazanan Laporte, birçok kişinin kaybetmelerini beklediğini belirtti:

"Bizim kaybetmemizi bekleyen insanların olduğunu çok sık hissediyoruz.

"Her zaman kazanmamızın normal olmadığını düşünüyorlar çünkü yanılmıyorsam dört yıla 11 kupa kazandık ve bu Manchester United taraftarları gibi bu süreçte hiçbir şey kazanamamış insanları elbette ki rahatsız edebilir. Onların çok fazla taraftarı ve arkalarında çok sayıda insan var. Aynı şehirdeyiz ve bazıları kabul etmese de onlar da çok fazla para harcadı.

"City'e güveniyorum ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum."

65 milyona geldi

27 yaşındaki Laporte bu sezon takımıyla 24 Premier Lig karşılaşmasına çıkarken, bu maçlarda üç gol kaydetti. 2017-2018 sezonunun devre arasında Athletic Bilbao'dan 65 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan 1.91 boyundaki oyuncu özellikle solak olması nedeniyle Avrupa'nın en değerli savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor.

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