Sezona tarihinin en kötü başlangıcını yapan Başakşehir, Serie A'da geçen sezonu 11 golle tamamlayan yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor.

Süper Lig'de sezona üç maçta üç mağlubiyetle başlayan ve ligin dibine demir atan Başakşehir, transfer döneminin son saatlerine girilirken çalışmalarını yoğunlaştırdı. İtalyan basınının edindiği bilgiye göre Aykut Kocaman'ın takımı Spezia'nın Fransız golcüsü M'bala Nzola ile anlaşmaya varırken, bu transfer artık imzaya kaldı.

Golcü oyuncunun menajeri Doug Pingisi daha önce transfer için bir görüşme gerçekleştirdikleri Genoa'yı reddetmediklerini ancak bu transferin kulüplerin anlaşamaması nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti.

Başakşehir'in yanı sıra Çaykur Rizespor ile de görüştüklerini belirten Pingisi, "Başakşehir ile sözleşme imzalamak için Spezia'nın bu transfere onay vermesini bekliyoruz" dedi.

Takımının en golcüsüydü

Nottingham Forest ile de görüştüklerini ancak bu takımın Championship'te yer almasından ötürü tercihlerini Başakşehir'den yana kullandıklarının altını çizen Pingisi, oyuncusunun öncelikli tercihinin Serie A'da kalmak olduğunu ancak İtalya'da transfer döneminin kapanması nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Geçen sezon Spezia formasıyla 11 gol atan ve takımının en golcü oyuncusu olan 25 yaşındaki santrfor, son beş sezondur İtalya'da top koşturuyordu. Öte yandan Başakşehir'in Nzola transferinde mutlu sona ulaşması halinde bir diğer Fransız santrforu Enzo Crivelli'nin Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transferine onay vermesi bekleniyor.

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