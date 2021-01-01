Avrupa Süper Ligi ile ilgili bütün merak edilenler

Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

UEFA, FIFA ve yerel ülke federasyonlarıyla ulusal ligler hayata geçirilen bu projenin karşısında olduklarını açıkladı. Dev takımların katılımıyla hayta geçen Avrupa Süper Ligi ile ilgili merak edilenleri derledik.

Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa futbolunun 12 büyük takımının kurucu üye olarak katılacağını açıkladığı Avrupa Süper Ligi, temelde 15 kurucu takım ve elemelerden gelecek beş takımla gerçekleşecek bir kapalı organizasyonu.

Şampiyonlar Ligi'ne benzer bir formatta oynatılacak ligin Euroleague gibi kapalı lig olması bekleniyor.

Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılıyor?

Premier Lig'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Tottenham, Serie A'dan Juventus, Milan ve Inter, La Liga'dan ise Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid yeni kurulan bu lige kurucu üye olarak katılacaklarını açıkladı. Bayern Münih ve PSG'nin yanı sıra Alman ve Fransız kulüpleri ise şimdilik lige karşı durumda.

Avrupa Süper Ligi'nin formatı nasıl olacak?

20 takımla gerçekleşmesi planlanan ligde kurucu 12 takımın yanına eklenecek kurucu üç takımla birlikte toplam 15 kurucu takım her yıl düzenli bir şekilde katılacak.

Kalan beş takım ise her yıl yapılacak elemelerin ardından netlik kazanacak.

Cumartesi maçlarının oynanmayacağı Avrupa Süper Ligi'nde yer alan takımlar kendi ulusal liglerinde de yer almayı planlıyor ancak UEFA'nın bu duruma nasıl bir tepki vereceği henüz netleşmedi.

20 takımdan oluşan ligde takımlar 10'ar takımlı iki gruba ayrılacak. Grubu ilk üç sırada bitiren tamamlar otomatik olarak çeyrek finale yükselecek.

Dört ve beşinci takımlar çeyrek finale yükselebilmek için elemeli bir play off turu oynayacak. Her takım en az 18, en fazla 23 maç oynayacak.

Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayacak?

Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar organizasyonu önümüzdeki Ağustos ayında başlatmayı planlıyor. Bu durum Avrupa futbolunda büyük bir kargaşayı ve köklü bir devrimi de beraberinde getirebilir.

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar ne kadar kazanacak?

12 takımın yanına eklenecek üç kurucu takımla birlikte 15 kurucu takımın her biri 350 milyon euro'luk katılım ücreti elde edecek.

Avrupa Süper Ligi'ni kim finanse ediyor?

ABD'li bankacılık grubu JPMorgan Chase Avrupa Süper Ligi'ni finanse eden kuruluş olarak öne çıkıyor. Proje için 6 milyar dolarlık kaynak oluşturduğu tahmin edilen JPMorgan Chase futbolun NBA'ini kurmayı planlıyor.

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