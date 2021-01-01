Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Avrupa Süper Ligi tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Kulüpler Birliği Vakfı, yaptığı açıklamayla Avrupa Süper Ligi fikrine karşı çıkarken UEFA'ya destek verdi.

Avrupa'nın 12 büyük kulübü tarafından kurulması planlanan Avrupa Süper Ligi ile ilgili bir açıklama da Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'ndan geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı açıklamasında neler söylendi?

Yapılan duyuruda Kulüperler Birliği Vakfı'nın UEFA ve paydaşlarıyla hareket edeceğinin altı çizildi.

"Avrupa Süper Ligi fikri, Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Kulüpler Birliği, futbolun ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı UEFA ve paydaşlarının yanındadır.

"Dayanışmaya ve iş birliğine her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan bu zamanda, bazı Avrupa kulüplerinin kendi çıkarlarını, futbolun önüne koyduğunu açıkça gösteren bu ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz."

Avrupa Süper Ligi nedir?

UEFA ile kulüpler arasında, Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları ve pazarlama sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşandı.

Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesinde yer alma kararı verdi.

İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirmeye onay verdi.

Avrupa Süper Ligi ismiyle oynanması planlanan turnuvaya Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga takımları karşı çıkarak katılmayacaklarını ifade ettiler.

Avrupa Süper Ligi'ne dev bütçe

Ligde sabit olarak yer alacak olan 15 takım, her sezon elde edilecek olan gelirin 3,5 milyar euro'luk kısmını kendi arasında bölüşecek.

Toplamda 4 milyar euro'luk gelir hedefleyen Avrupa Süper Ligi, diğer 5 takıma ise 100 milyon euro ödemeyi planlıyor.

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