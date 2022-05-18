Avrupa Ligi'ni kazanan takım ne kadar para ödülü elde edecek?
Frankfurt - Rangers finaliyle birlikte 2022-203 sezonunda şampiyonu belli olacak olan UEFA'nın iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi kupanın yanı sıra para ödülleriyle de katılımcıları için oldukça cazip bir turnuva görüntüsü sunuyor. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kalsa da Avrupa Ligi'nde önemli bir gelir kapısı gibi görünüyor.
Rangers ve Eintracht Frankfurt, Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak mücadeleyle şampiyonu belirleyecek. Peki kupayı kazanacak takımın elde edeceği para ödülü ne kadar olacak? GOAL, UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takımın elde edeceği ekonomik geliri inceledi.
Avrupa Ligi'nin kazananı ne kadar para ödülü alacak?
Rangers ve Eintracht Frankfurt sadece finale kaldıkları için 4.2 milyon sterlinlik final ödülünü ceplerine koydu bile. Kupayı kazanan takım bu ödüle ek olarak 3.6 milyon sterlin daha zakanacak ve geliri neredeyse ikiye katlanacak. Kupayı alacak olan takım bu şampiyonluğun yanı sıra 10 Ağustos'ta Süper Kupa finalinde Liverpool veya Real Madrid ile karşılaşacak.
Editörün Seçtikleri
- "Hayalim Ronaldo'yla birlikte oynamak" - NXGN'in gençlerinden Marcos Leonardo, Manchester United'ın yıldızını örnek alıyor
- Futbol dünyasındaki en saçma kadro dışı kalma sebepleri
- Hafta sonu Türkiye ve Avrupa'da kaçırmamanız gereken beş maç
- 2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey
Aşama
Para ödülü (Sterlin)
Şampiyonluk
7.8 milyon
Final
4.2 milyon
Yarı final
2.5 milyon
Çeyrek final
1.6 milyon
Son 16 turu
1.1 milyon
Gruptan çıkma
446 bin
Grup birinciliği
994 bin
Grup ikinciliği
500 bin
Grupta galibiyet
572 bin
Grupta beraberlik
191 bin
Katılım
3.3 milyon
Avrupa Ligi'ni kazanan takımın gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da karşılaşmanın önemini farklı bir boyuta taşıyor. Giovanni van Bronckhorst'un takımı İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi üçüncü ön elemesi oynamayı garantiledi ancak kupa bu yolu daha da kısaltabilir.
Frankfurt ise Bundesliga'yı 11. sırada tamamladı veya kupayı kazanıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklar ya da Avrupa macerasına bir sezonluk ara verecekler.
Daha fazla okuma