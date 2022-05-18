Avrupa Ligi'ni kazanan takım ne kadar para ödülü elde edecek?

Frankfurt - Rangers finaliyle birlikte 2022-203 sezonunda şampiyonu belli olacak olan UEFA'nın iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi kupanın yanı sıra para ödülleriyle de katılımcıları için oldukça cazip bir turnuva görüntüsü sunuyor. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kalsa da Avrupa Ligi'nde önemli bir gelir kapısı gibi görünüyor.

Rangers ve Eintracht Frankfurt, Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak mücadeleyle şampiyonu belirleyecek. Peki kupayı kazanacak takımın elde edeceği para ödülü ne kadar olacak? GOAL, UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takımın elde edeceği ekonomik geliri inceledi.

Avrupa Ligi'nin kazananı ne kadar para ödülü alacak?

Rangers ve Eintracht Frankfurt sadece finale kaldıkları için 4.2 milyon sterlinlik final ödülünü ceplerine koydu bile. Kupayı kazanan takım bu ödüle ek olarak 3.6 milyon sterlin daha zakanacak ve geliri neredeyse ikiye katlanacak. Kupayı alacak olan takım bu şampiyonluğun yanı sıra 10 Ağustos'ta Süper Kupa finalinde Liverpool veya Real Madrid ile karşılaşacak.

Aşama Para ödülü (Sterlin) Şampiyonluk 7.8 milyon Final 4.2 milyon Yarı final 2.5 milyon Çeyrek final 1.6 milyon Son 16 turu 1.1 milyon Gruptan çıkma 446 bin Grup birinciliği 994 bin Grup ikinciliği 500 bin Grupta galibiyet 572 bin Grupta beraberlik 191 bin Katılım 3.3 milyon

Avrupa Ligi'ni kazanan takımın gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da karşılaşmanın önemini farklı bir boyuta taşıyor. Giovanni van Bronckhorst'un takımı İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi üçüncü ön elemesi oynamayı garantiledi ancak kupa bu yolu daha da kısaltabilir.

Frankfurt ise Bundesliga'yı 11. sırada tamamladı veya kupayı kazanıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklar ya da Avrupa macerasına bir sezonluk ara verecekler.

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