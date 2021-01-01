Avatar'daki o ağaç Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kariyeri düşüşte olan oyunculardan yüksek verim alıp bu oyuncuları hayata döndürmesiyle dikkat çekiyor.

Süper Lig'de pandemi koşulları göz önüne alındığında tüm takımlar adına zorlu geçen bir sezonda bitime yalnızca iki maç kaldı.

Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı.

Siyah-beyazlılar sezona istedikleri gibi başlayamasalar da devamında bir istikrar yakaladılar ve ele geçirdikleri liderlik koltuğunu bırakmak istemediler.

Süper Lig'deki ilk 11 maçından 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 6 galibiyetle dönen Sergen Yalçın ve öğrencileri, ligin geri kalan maçlarında ise yalnızca 3 yenilgi gördü.

Sezon başında mali sıkıntılar nedeniyle istediği gibi bir kadro oluşturamayan Beşiktaş için şampiyonluk beklentisi de oldukça düşüktü.

Geciken transferler nedeniyle sezona kötü bir başlangıç yapan ve bu sezon şampiyonluk yarışına dahil olamayacağı yorumları yapılan Beşiktaş, sezonun ilerleyen bölümünde sergilediği futbolla ligin hem dengeli takımı oldu hem de şampiyonluğun favorisi haline geldi.

Siyah-beyazlılar sezona, kalede tecrübesiz Ersin Destanoğlu, stoperde Alanyaspor'dan gelen ve oldukça eleştirilen Welinton ile Beşiktaş'ın nakit geliri için satmak istediği Vida, kariyerinin belki de son dönemlerini yaşayan Josef de Souza, yaşı nedeniyle soru işaretlerine neden olan Atiba ve son iki sezonunda sakatlıklarla boğuşan Vincent Aboubakar ile başladı.

Beşiktaş'a 2017-18 sezonunda katılan Cyle Larin'den de beklenti oldukça düşüktü. Siyah-beyazlılar ile bu süre zarfında 26 karşılaşmada görev alabilen Larin'in yalnızca 5 golü vardı.

Mevcut kadroyla yola koyulması gereken Sergen Yalçın'ın elindeki tek seçenek ise güçlü bir oyun planıydı.

48 yaşındaki teknik adam, birlikte oynamaktan zevk alan ve birbirlerinin hatalarını kapatan bir takım yaratırken aynı zamanda oyuncularını da yeni baştan yarattı. Onun bu başarısının en büyük sebebi belki de bol bol risk alıyor olmasıydı.

Kasım ayında yaptığı açıklamada, "Kesinlikle kaleci almayacağım. Kalede bir risk aldık. Risk almadan başarılı olamazsın. Sonucu ne olursa olsun almayacağım." diyen Sergen Yalçın kendi kararlılığı ve öz güvenini Ersin Destanoğlu'na da yansıtmış olacak ki 20 yaşındaki kaleci bu sezon 33 karşılaşmanın 12'sinde kalesini gole kapattı.

Bu sezon Beşiktaş'ta en çok dikkat çeken isimlerden biri de elbette Rachid Ghezzal'dı.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu bir haberinde Sergen Yalçın'ın sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal'ı sadece 1 dakika izleyip takıma istediğini yazdı.

Bu sezon 17 asist ile Süper Lig'deki asist krallığının yanı sıra Avrupa'da dakika başına asist istatistiğiyle Thomas Müller'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşen Ghezzal'ın bu başarısını elbette sezon başında kimse tahmin etmiyordu.

Ancak Sergen Yalçın, Leicester City'de bekleneni veremeyen ve Fiorentina'ya kiralanan Rachid Ghezzal'dan alacağı verimi çok iyi biliyordu.

Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla top kaybı yaşayan takımken ligde en çok topa sahip olan ikinci takım. Sezon başında Al Ahli'den takıma katılan ve kariyerinde iniş basamaklarına geçmiş Josef de Souza, bu istatistiğin bir mimarı. 32 yaşındaki Brezilyalı ligde en çok top kapan ikinci, en çok pas arası yapan üçüncü oyuncu.

38 yaşındaki Atiba Huthchinson ise bu sezon yüzde 92.6 isabetli pas oranı ile ligin bu alandaki en iyi oyuncusu. Ayrıca Hutchinson kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Sergen Yalçın'ın zaman zaman hücüm hattında oynattığı Kanadalı oyuncu bu sezon 4 gol, 8 asist ile oynuyor.

Sakatlıklarla boğuştuğu iki sezonun ardından kariyerinin bittiği düşünülen Vincent Aboubakar ise yeniden ayağa kalktı. Cyle Larin ile yakaladıkları uyumu sahaya kolayca yansıtabilen Kamerunlu 16 gol, 5 asist ile Beşiktaş'a katkı verdi.

Kendi rakibini kendi yarattı

Sergen Yalçın yalnızca kendi takımındaki oyuncuların performansını yükseltmedi.

Yalçın'ın futbola yeniden kazandırdığı bir başka isim, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın işini zorlaştırdı. Alanyaspor'u çalıştırdığı dönem, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan, Sergen Yalçın'la beraber hiç olmadığı kadar önemli bir futbol figürü haline geldi.

Sergen Yalçın, "Ozan'a futbolcu olduğunu hatırlatacağız" dedi ve kısa sürede bu gerçekleşti.

Ozan Tufan futbolu hatırladı, Fenerbahçe'nin sahadaki en etkili isimlerinden biri oldu ve bu sezon birçok maçta Fenerbahçe'yi zafere taşıdı. Unutmadan... Beşiktaş'a da bu sezon 3 gol attı.

O ağaç Sergen Yalçın

Cem Yılmaz'ın "Pek Yakında" filminin meşhur repliğini hatırlarsınız. James Cameron'dan girip ağaçtan çıktığımız meşhur replik.

"Avatar'da bi ağaç vardır. Herkes ona bağlanır, ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim."

Sergen Yalçın işte o ağaç.

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