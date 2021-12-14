Aubameyang artık Arsenal'in kaptanlarından biri olmayacak

Arsenal Gabonlu oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın disiplinsiz davranışlarından ötürü artık takım kaptanlarından biri olmayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun West Ham United karşılaşmasında da kadroda yer almayacağı belirtildi.

Ne söylendi?

Arsenal'in resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta yaptığı disiplin ihlali sonrasında ierre-Emerick Aubameyang artık kulübümüzün kaptanı olmayacak ve Çarşamba günü oynanacak West Ham karşılaşmasında kadroda yer almayacak.

"Başta kaptanımız olmak üzere tüm oyuncularımızdan belirlenen kurallara ve standartlara uygun davranmasını bekliyoruz. Tamamen önümüzdeki maça odaklanmış durumdayız"

Arteta hayal kırıklığına uğradı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aubameyang'ın disiplin ihlali nedeniyle uğradığı hayal kırıklığını gizlememişti:

"Bu kulüpte pazarlık konusu olmayacak bazı şeyler var ve bu konuda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum. Kolay bir durum olmadığının farkındayım ve kaptanımızın içinde olmasını istemeyeceğimiz bir durum.

Arsenal'e 2017-2018 sezonunda transfer olan yıldız oyuncu bu sezon takımı adına çıktığı 15 karşılaşmada rakip fileleri yedi kez havalandırmıştı.

Arsenal'deki en iyi sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren yıldız oyuncu sezonu 22'si Premier Lig'de olmak üzere 31 golle tamamlamış ve taraftarların favori isimlerinden birine dönüşmüştü.

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