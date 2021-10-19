Fenerbahçe, Trabzonspor maçında hatalı gördüğü hakem kararlarını kulüp televizyonundan eleştirdi.

Süper Lig'in dokuzuncu haftasına lider giren Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik skorla mağlup ayrılmış ve liderlik koltuğunu bordo-mavililere devretmişti.

Sarı-lacivertli ekipte Kim Min-Jae, 23. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Maçın ardından Fenerbahçe, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını oldukça sert bir dille eleştirmişti.

Fenerbahçe, kulüp televizyonundan da hakem yönetimine tepki gösterdi.

Neler yaşandı?

Sarıı-lacivertliler, FB TV ekranlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tekrarını yayınlıyordu.

Ancak 23. dakikadaki kırmızı kartın ardından yayın durduruldu ve syiah ekranda: "Maçın 23. dakikasından sonra bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir." ibaresi gösterildi.

📺 Trabzonspor maçının tekrarını veren FB TV, Kim Min-Jae'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından yayını yarıda keserek bir mesaj yayınladı.



📷 @onurtugrul pic.twitter.com/XdXB1kVrWi — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 19, 2021

Erol Bilecik'in açıklamaları

Bunun ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de bazı açıklamalarda bulundu:

"Bu akşam kendi kanalımızda ilk kez kendi takımımızın maçını yarıda kestik. Bizim için maç adaletin bittiği yerde bitmişti. Camia olarak bu maça dair tavrımızın kararlılıkla devam edeceğini vurgulamak istiyoruz."

"Gerek saha içinde gerek saha dışında hakkımızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz, taraftarımızın içi rahat olsun."

"23. dakika itibarıyla bir maç değil, adeta senaryosu çok önceden yazılmış bir film izledik"

"Maç, maç olmaktan çıktı ve bir hakemin futbolculardan rol çaldığı, sonuca direkt etki ettiği ve bizim hakkımızın yendiği bir olaya dönüştü. Bir hakemin bir takımın futbolcularına kin ve hırsla bakması Türk futbolu adına oldukça endişe verici."

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