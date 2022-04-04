Atletico Madrid'in Arjantinli oyuncusu Rodrigo De Paul, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı karşılaşma öncesinde GOAL'e yaklaşan 2022 Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arjantin'in ve Lionel Messi'nin hedeflerine değinen De Paul, kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ne söylendi?

"Öncelikle Messi'nin kariyerini daha yukarıya taşıyabilmek için herhangi bir kupaya ihtiyaç duymadığını belirtmem gerekiyor. Söz konusu Dünya Kupası bile olsa gerçek bu.

"Zirveye çıkmak için birçok şey yaptı ve Dünya Kupası'nı kazanamazsa bile yeri orası. Paris'te geçirdiği sezona ilişkin pek fikir sahibi değilim çünkü her gün orada onunla yaşamıyorum. Ama milli takımda nasıl bir oyuncu olduğunu anlatabilirim.

"Messi milli takım forması giymekten memnun ve bize liderlik yapıyor. Dünya Kupası'nda bizimle birlikte olması hepimize cesaret verecek. Son Dünya Kupası olup olmayacağını bilmiyorum ve bunu hep beraber göreceğiz. Bu kararı sadece o verebilir.

"İstediği kadar oynayabilir çünkü herkesten farklı bir seviyede. Kafası diğer insanlardan daha hızlı çalışıyor. Bu yüzden hepimiz onun turnuvadan zevk alması için uğraşacağız ve finali görebilirsek mutlu olacağız.

"2018'deki turnuvanın ardından hepimiz çok heyecanlıyız. Son dört yılda her şey çok iyi gitti. Teknik direktörümüzle her zaman iletişim halindeyiz ve 31 maç boyunca kaybetmeden Copa America'yı kazandık.

"Hepimiz dört gözle bekliyoruz ancak kupayı kazanmaya aday 7-8 takım olduğunu ve sadece birini kazanabileceğini de unutmamak gerekiyor"

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