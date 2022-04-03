Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenilemeye kararlı.

Fransız kulübü, yıldız forvetin önemini göstermek için ona kaptanlık teklif etmeye hazır.

Mbappe'nin geleceği tüm sezon boyunca tartışma konusu oldu. Birçok haber, sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erdiğinde Real Madrid'e katılmaya hazır olduğunu belirtti.

L'Equipe'a göre, PSG yönetim kurulu, Mbappe'yi yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etmek için son bir girişimde bulundu.

Takımın kaptanı olarak gelecek sezon Kylian Mbappe düşünülüyor.

PSG'nin kaptanı kim?

Marquinhos, 2020'den beri kulübün kaptanlığını yapıyor, ancak PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden Real Madrid'e elenmesi sırasında gösterdiği kötü performans, pozisyonunu mercek altına aldı.

Mbappe kaptan olmak için harika bir aday olabilir çünkü Paris'li, takım arkadaşlarına yardım etmeye istekli ve büyük maçlarda her zaman öne çıkan isim oldu.

Görünüşe göre Mbappe'nin geleceği kendi elinde. Şu anda geleceği ile ilgili en olası senaryo, gelecek sezondan itibaren Real Madrid'de oynayacak olması.

Kararını vermedi

Mbappe, haziran ayında serbest oyuncu statüsünde olacak ve henüz PSG ile sözleşmesini uzatma konusunda anlaşamadı.

Madrid’in, transfer penceresi yeniden açıldığında ilgisini yeniden Fransız yıldıza çevirmesi bekleniyor.

Mbappe, Fransız yayıncı Movistar'a “Geleceğim için henüz karar vermedim" dedi ve ekledi: “Dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olan Paris Saint-Germain için oynuyorum.

"Transfer konusunda henüz kararımı vermedim. Gelecek sezon neler olacağını göreceğiz.”

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