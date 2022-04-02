Kriyoterapi: Cristiano Ronaldo'nun buz tedavisi futbolda nasıl alevlendi?

Cristiano Ronaldo istikrarla damarlarından buz akıyormuş gibi oynuyor, bu yüzden kariyerinin uzun ömürlü olması sürpriz değil.

Şubat ayında 37 yaşına giren Manchester United yıldızı kısa süre önce Instagram'da dondurucu derecede soğuk bir odaya girdiği görüntüleri paylaştı.

2013'ten bu yana düzenli olarak uyguladığı kriyoterapi adı verilen bir iyileşme ve rehabilitasyon tedavisi görüyor.

Haberlere göre, Portekizli yıldızın malikanesinde 50.000 sterlinlik bir kriyoterapi odası bile var. Ancak bu soğukkanlı arayışa düşkünlüğü konusunda futbolda yalnız değil.

Leicester City'nin 2016'da Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasında kriyoterapi kullanmaları önemli ölçüde yardımcı oldu.

Şimdi bir dizi İngiliz kulübünün antrenman alanlarında kriyoterapi odaları var.

Peki kriyoterapi tam olarak nedir ve faydaları nelerdir?

South Wales Üniversitesi'nde Spor ve Egzersiz Bilimi öğretim görevlisi olan Dr. Adnan Haq, GOAL'e şunları söylüyor: "Kriyoterapi terimi çok anlamlı olabilir ve esnek bir şekilde kullanılabilir, ancak buz paketleri ile soğuk su da dahil olmak üzere herhangi bir soğuk tedavi için şemsiye bir terimdir."

"Birçok kişi kriyoterapiyi, özellikle -100°C'nin altında, üç dakika boyunca aşırı soğuğa maruz kalmak olarak tanımlıyor. Bu dünyanın gördüğü en yüksek soğukluktan daha da soğuk."

"Tüm vücut kriyoterapisi (WBC) ile birçok insan geleneksel yöntemlere kıyasla üstün sonuçlar alacağını düşünüyor. Vücut, zorlu ortamlarla karşı karşıya kaldığında büyük bir fizyolojik şok yaşar. Yani iyileşmeyi hızlandırmak için vücudun verdiği aşırı tepki kullanılır."

Leicester City'nin 2015-16 Premier Lig sezonunu göz önüne aldığımızda ve oyunculara WBC uygulandığı düşünüldüğünde tedaviyi görmezden gelmek zorlaşıyor.

CryoAction

"WBC, egzersiz sonrası uygulandığında iyileşme hızlanıyor, böylece zamanında ve yüksek yoğunlukta antrenman yapmaları, tekrar eterli performansı göstermeleri kolaylaşıyor."

"Bir diğer önemli faydası ise egzersize bağlı kas yaralanmalarının tedavisi. Geçen yıl yayınladığım çalışmada, WBC'nin tekli tedavilerinin, kaslara zarar veren egzersizin ardından kas gücündeki zayıflamayı etkili bir şekilde azalttığını ortaya koyduk. Kas hasarını hafifletmek bu yöntemle mümkün."

Birçok önde gelen futbol kulübüne ve diğer spor dallarına tüm vücut kriyo odalarını tedarik eden CryoAction'ın CEO'su Ian Saunders, kriyoterapiden ilk olarak Galler ragbi takımının Polonya'da uygulamayı kullandığını öğrendiğinde haberdar oldu.

Teknoloji girişimcisi, kriyoterapiyi keşfetmek için Doğu Avrupa ülkesine gitti ve kriyo odalarının tıp merkezlerinde ve spor organizasyonlarında yaygın olduğunu keşfetti.

Ian Saunders, GOAL'e şunları söylüyor: "Kriyoterapi birçok futbolcu için korkunç buz banyosuna kıyasla daha çok tercih edilen bir seçenek. Çünkü seans sadece üç dakika ancak etkileri uzun sürüyor ve kuru kalıyorlar."

"Oyuncuların çoğu, kendilerini tamemen yenilenmiş, enerjik ve antrenman ya da maç gününden sonra iyileşme yolunda daha iyi hissediyorlar."

CryoAction/GOAL

"Ayrıca çok daha derin ve uzun süreli uyuduklarını anlatıyorlar. Çoğu oyuncu aşırı uyarı nedeniyle kötü uyku düzenine sahiptir. Kriyoterapi, dopamin ve serotonin seviyelerini artırmaya yardımcı olur, bu nedenle sağlıklı bir uykuya katkıda bulunur."

Leicester City, CryoAction'ın ilk müşterilerindendi ve bu alışveriş altı yıl önce karşılığını muhteşem bir şekilde verdi.

Saunders'a göre, Tilkiler eski ihtişamlarını yeniden yakalamaya çalışırken antrenman alanlarına yakın zamanda yeni bir kriyoterapi odası kurdular. 2016 kadrosunun ayrılmaz parçası olan Jamie Vardy'nin evinde kriyo oda mevcut.

Saunders şunları söylüyor: "Kulüp,2014-2015 sezonunda küme düşmeye yakınken bir tedavi yöntemi olarak kriyoterapiyi benimsedi."

Tıbbi konularda her zaman olduğu gibi, kriyoterapi hakkında da çelişkili görüşler var. Örneğin, Liverpool Hope Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından yürütülen bir 2021 araştırması, faydasını sorguladı.

Ancak Dr. Haq, genel olarak kriyoterapinin önde gelen futbolcuların performansı artırmak ve iyileşmeye yardımcı olmak için kullanılması gereken bir şey olduğunda ısrar ediyor.

"Hem kendim hem de genel olarak araştırma, çoğunlukla WBC'nin performans için faydalı etkileri olduğunu gösteriyor. Ancak bazı uyarılar var."

“Tabii ki çok pahalı ve soğuk su banyolarının aynı derecede etkili ancak daha ucuz olduğu iddia edilebilir.

Profesyonel spor sahnesinde bu bir sorun değil, ancak bir kriyoterapi odasının tek başına kurulumu altı rakama mal olabileceğinden, dikkate alınması yine de önemlidir."

Saunders, odaların ucuz olmadığını kabul ediyor - maliyeti 60.000 sterlinden yukarı - ancak tüm futbolcular için antrenman ve spor salonlarındaki uygulamalarla daha erişilebilir hale gelebileceğinin de altını çiziyor.