Neymar, sakatlığının ardından iyileşme sürecinde bile saha dışında manşetlere çıkmaya devam ediyor.

MARCA'da yer alan habere göre; Brezilyalı oyuncunun durumu, Roma yıldızı Nicolo Zaniolo'nun kız arkadaşı Chiara Nasti'nin peşinde koşmasıyla bir kez daha gölgede kaldı.

İtalyan uyruklu Chi Nasti, Paris Saint-Germain'in yıldızının kendisiyle bir şeyler geliştirmek istediğini söyledi.

Neymar, Nasti'nin Instagram'daki tüm son gönderilerini beğenirken yorumlarda da bulunmuş.

Onu etkilemek için yaptığı başarısız girişimlerin ardından, Nasti ile de özel olarak konuşmaya çalıştığı, ancak bu çabaların başarısız olduğu bildirildi.

Zaniolo ve Nasti, Sevgililer Günü'nde birlikte bir fotoğraf yayınlayarak ilişkilerini resmileştirdiler. Her ikisi de ilişkiyi belirtmek için bir dövme yaptırdı.

Neymar'ın sevgilileri

Dünyanın en ünlü futbolcularından olan Brezilyalının ilişkileri de bir o kadar popüler.

Carolina Dantas onlardan biri. Neymar'ın ilk aşkıydı. Çift, Neymar 2010-11 yılları arasında Santos'ta yükselen bir yıldızken birlikteydi ancak aşkları sadece bir yıl sürdü.

Carolina, Neymar'ın oğlu Davi'nin annesi. Brezilyalı yıldız ile hala çok yakın arkadaşlar ve oğullarını birlikte büyütüyorlar.

Ek olarak son bildirilenlere göre Neymar'ın aklında unutamadığı biri var: Natalia Barulich. Natalia ile Neymar, ünlü futbolcunun 2020'deki gösterişli doğum günü partisinde aşklarını ilan ettiler.

Neymar'ın çalkantılı aşk hayatı için buradan listemizi inceleyebilirsiniz.