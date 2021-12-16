Atletico Madrid altyapısından 214 milyon euro'luk gelir!

Son dönemde altyapısından çıkardığı oyuncularla büyük bir gelir elde eden ve hem yarışmacı hem de yetiştirici bir kimliğe bürünen Atletico Madrid, İspanya'da altyapısıyla en fazla gelir elde eden kulüp oldu.

Online Money Advisor adlı şirketin yaptığı araştırmaya göre 2010 yaz transfer döneminden bu yana altyapısındaki oyunculardan 214.3 milyon euro gelir elde eden Atletico ilk sırayı aldı.

73 binden fazla oyuncuyu içeren ve 32 farklı ligi kapsayan analize göre İspanya'da Atletico Madrid'i takip eden ikinci kulüp altyapısındaki oyuncuların satışından 148.9 milyon euro elde eden Barcelona oldu.

Real Madrid ilk 10'a giremedi

Katalan ekibini 94 milyon euro ile Real Sociedad takip ederken, Real Madrid listede ilk 10 sıraya giremedi.

Yapılan analizde altyapısından çıkardığı oyunculardan 247.8 milyon euro gelir elde eden Ajax ilk sırayı alırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid'i Portekiz'in Benfica takımı izledi.

Almanya'da ilk sıra 128.9 milyonla Dortmund'un olurken, Fransa'da Monaco, İngiltere'de ise Manchester City altyapılarıyla fark yaratan kulüpler oldu.

Bayern Münih forması giyen Lucas Hernandez 80 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Atletico Madrid altyapısının en pahalı ürünü olurken, Fransız oyuncuyu 50 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olan Thomas Partey izledi.

Barcelona'nın en yüksek gelir elde ettiği altyapı oyuncusu ise 27 milyon euro ile Pedro oldu.

Daha fazla okuma