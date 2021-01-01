Atiba Hutchinson Beşiktaş tarihine geçti

Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlılarda en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu.

Bazı oyuncuları anlatmaya kelimeler yetmez. Takım için terinin son damlasına kadar savaşan, asla pes etmeyen, aidiyet duygusu yüksek futbolcular için geçerli olan bir özelliktir bu.

2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ta da kelimelerle tarif edilemeyecek belki de tek oyuncu Atiba Hutchinson.

Yaşının 38 yazmasının hiçbir önemi yok çünkü o sanki 28 gibi. Rakamlarla alay ediyor, adeta bilime kafa tutuyor.

Kanadalı orta saha, Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı.

Atiba Hutchinson nasıl tarihe geçti?

İzmir'de, siyah-beyazlı formayla üçüncü kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'la en fazla şampiyon olan yabancı futbolcu unvanını ele geçirdi.

Atiba, takımda ilk şampiyonluğu 2015-2016 sezonunda yaşadı. Siyah-beyazlılar o sezonu 79 puanla lider olarak tamamlamış ve Şenol Güneş yönetimindeki ilk zaferini elde etmişti.

Kanadalı orta saha o sezon 43 maçta forma giydi, iki de gol attı.

Ertesi sezon yine benzer bir senaryo yaşandı. Beşiktaş, Şenol Güneş ile üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. Bu kez 77 puanla zafere ulaşan siyah-beyazlıların kadrosunda yine Atiba vardı ve önemli rol oynadı.

Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip olan tecrübeli oyuncu, 2016-2017 sezonunda toplamda 41 maçta forma giydi ve iki gol atıp dört de asist yaptı.

Atiba Hutchinson'ın en üretken sezonu

2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarını boş geçen Beşiktaş, bu sezon 81 puanla, averaj farkıyla şampiyonluğa ulaştı ve bu zaferde Atiba Hutchinson'ın katkısı yadsınamazdı.

Siyah-beyazlı formayla 38 maça çıkan Kanadalı, rakip filelere dört gol bırakırken sekiz de asist yaptı. Atiba, bu rakamlarla birlikte Beşiktaş kariyerindeki en üretken sezonuna imza atmış oldu.

Tecrübeli oyuncu, böylelikle Beşiktaş kariyerinde sekiz sezonda üç şampiyonluk elde ederek kulüp tarihine geçti.

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