Manchester United, salı gecesi Atalanta ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken Cristiano Ronaldo, 45+1 ve 90+1'de fileleri havalandırarak takımına bir puanı getiren isim oldu.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ise Manchester United süperstarının Şampiyonlar Ligi'nde kahraman olduğu maçın ardından onunla ne konuştuğunu açıkladı.

36 yaşındaki oyuncu ayrıca Old Trafford'daki maçta da galibiyet golünü atmıştı. Gasperini, Gewiss Stadyumu'ndaki son düdüğün ardından Ronaldo'nun "inanılmaz" bitirici yeteneğinden şikâyet etti.

Ne söylendi?

Gasperini, maçın son düdüğünün ardından sahada Ronaldo ile konuşurken görüldü ve maç sonrası bir röportajda Portekizli forvete söylediklerini açıkladı.

Atalanta hocası, Sky İtalya'ya verdiği demeçte şunlarıı söyledi:

"Maçın sonunda Ronaldo ile konuştum. O inanılmaz bir oyuncu, hatta bazıları onun takımda bir sorun olduğunu söylüyor.

"Bu güzel bir sorun. Nadiren gol kaçırıyor. Zamanın yarısında gol atıyor, yarısında yarısında takımı kurtarıyor.

Ona şunu söyledim: 'İtalya'da ne dediğimizi biliyor musun? Canın cehenneme!."

Ronaldo, United'ı yine kurtardı

Ronaldo, yaz aylarında Juventus'tan United'a dönüşünden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört maçta beş gol kaydetti.

Tecrübeli forvet, neredeyse tek başına Ole Gunnar Solskjaer'in takımnı F Grubu'nun zirveye taşıdı ve Villarreal, Young Boys ve Atalanta maçlarının hepsinde gol attı.

Maçtan sonra BT Sport'a konuşan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın son maçlarında yenilgiden kurtuldukları için biraz şanslı olduklarını kabul etti ve yeni bir galibiyet serisi için sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

"Asla pes etmiyoruz, sonuna kadar inanıyoruz, bizim için iyi bir sonuç.

"Maçın başında zorlandık. Atalanta'nın çok baskı yapacağını biliyorduk, harika bir hocaları var. Juventus'ta oynadığımda onlara karşı oynamak her zaman zordu. Sonunda biraz şanslıydık ama bu futbol.

"Hâlâ gelişmemiz gerekiyor. Farklı oyuncularımız, farklı bir sistemimiz var. Birbirimize uyum sağlamamız gerekiyor ama bu zaman alacak. Gelişmek ve daha iyi olmak için zamanımız var."

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