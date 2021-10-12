Arsene Wenger menajerliğe geri dönüyor

rsenal'ın efsane menajeri, 2018'de görevi bıraktıktan sonra ilk kez menajerliğe dönüyor.

Arsene Wenger, Suudi Arabistan'da tek maçlık teknik direktör olacak.

Arsenal'da menajerlik kariyerini 2018'de sonlandıran Fransız menajer, kulüpte görev aldığı 22 yılda efsaneleşti ve İngiliz ekibinin unutulmazları arasına girdi.

Arsenal'daki rolünün ardından FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığında görev alan Wenger yeniden teknik direktörlük yapacak.

Arsene Wenger hangi takımın teknik direktörü olacak?

The Sun'ın haberine göre; Suudi Kraliyet Mahkemesi Danışmanı Turki Alsheikh, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Fransız menajerin bir maçlığına Suudi Arabistan'da yeniden işinin başına döndüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan'ın en büyük iki kulübü Al Hilal ile Al Nassr'dan oluşan bir karma takım Ocak 2022'de Paris Saint-Germain ile tek maçlık bir turnuvada karşılaşacak.

Arsene Wenger de karma takımın teknik direktörü olarak Paris ekibine karşı görev alacak.

PSG ise Suudi Arabistan'da ilk kez bir maç oynayacak.

Suudi Arabistan'dan 400 milyar dolar'lık yatırım

Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Newcastle United'ın Suudi destekli bir konsorsiyum tarafından 300 milyon sterlin karşılığında devralınmasının ardından Suudi Arabistan son günlerde futbol dünyasında en çok konuşulan ülkelerden biri.

St James Park'a Ocak ayı itibarıyla yıldız yağmurununbaşlayacağı konuşuluyor.

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