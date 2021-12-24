Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan Pierre-Emerick Aubameyang yorumu: Ben diktatör değilim

Arsenal'de, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlıktan alınmasının yankıları devam ederken, Mikel Arteta da bu konuya bir kez daha değindi.

Oyuncularından saygı ve bağlılık beklediğini dile getiren İspanyol menajer, Aubameyang'a çok sert davranmadığını vurguladı.

Ne söylendi?

Arteta, gazetecilere verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ben otoritemi diktatör veya acımasız biri gibi kurmam.

“Sadece bir şey istiyorum: saygı ve bağlılık. Bu seviyede, eğer bunu alamazsam, çantamı toplayıp başka bir yere giderim çünkü isteyebileceğim minimum şey bu.

"Kulüp için çalışan herkesten bunu bekliyorum. Her şeyden önce kendimden de bunu bekliyorum ve bunu yapmadığım gün o kapıdan girip başka bir şey yapacağım. Bu kadar net.

“Başarılı olmak için bir şeye tutkula bağlı olmanız gerekli. Tarihiyle bu büyüklükteki bir kulübü temsil etmek istemeniz gerekir. Getirmemiz gereken minimum standart budur.

"Kimseden topa her vurduğunda üst köşeye koymasını istemeyeceğim ama onlardan bu kulüp için her gün doğru şeyleri yapmalarını isteyeceğim."

Aubameyang bu sezon nasıl bir performans sergiledi?

Gabonlu millî futbolcu 2021-22'de oynadığı 14 Premier Lig maçında dört gol kaydetti.

32 yaşındaki oyuncu, özellikle kasım ayındaki Newcastle maçında inanılmaz bir gol kaçırmasının ardından için bu sezon gösterdiği performans nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Aubameyang'ın Arsenal'deki sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor, ancak kulüp, son disiplinsiz davranışları nnedeniyle onu satmayı düşünebilir.

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