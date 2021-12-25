Arsenal'in stoperi Ben White: Aubameyang'ı özlüyoruz

Ben White, Arsenal oyuncularının hepsinin Aubameyang'ı özlediğini kabul etti ve kendisinin yeni kaptan olacağı ile ilgli söylentilerini ele aldı

İngiliz futbolcu ayrıca, Arsenal'deki hayal kırıklığı yaratan başlangıcından sonra bir sıçramaya ihtiyacı olduğunu da kabul etti.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Aubameyang, Arsenal'in 6 Aralık'ta Everton'a 2-1 yenildiği maçın ardından bir daha hiç forma giyemedi.

Arsenal Menajeri ayrıca Aubameyang'ı kaptanlık görevinden aldı ve Emirates Stadyumu'ndaki geleceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Ne söylendi?

Kuzey Londra ekibi, Aubameyang'ın yokluğunda dört maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve bu süreçte Premier Lig'de dördüncü sıraya yükseldi.

White, durumunun dikkat dağıtıcı olup olmadığı sorulduğunda talkSPORT'a verdiği demeçte, Aubameyang olmadan soyunma odasındaki atmosferin aynı olmadığını iddia ediyor:

"Son dönemde iyi oynuyoruz. Tabii ki Auba için hayal kırıklığı oldu ama hepimiz başımızı eğdik ve çok çalışıyoruz.

"O gerçekten iyi bir adam, hepimiz onu özlüyoruz ama olan bu."

White, Arsenal'in yeni kaptanı olabilir mi?

Arsenal yaz transfer döneminde Brighton'dan White'ı transfer etmek için 50 milyon sterlin ödedi ve İngiliz stoper, adım adım ilk 11'e yerleşti.

24 yaşındaki oyuncunun kaptan olarak Aubameyang'ın yerine geçmek için gerekli tüm niteliklere sahip olduğu ve kol bandını takma şansını memnuniyetle karşılayacağı öne sürüldü.

White, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Daha önce hiç yapmadım ama kaptan olmak kesinlikle büyük bir onur olur. Sanırım kaptan olmak için bazı özelliklere sahibim ama zamanla göreceğiz."

White'ın Emirates'teki kariyeri, ligin yeni ekibi Brentford'a 2-0 kaybedilen Arsenal adına kötü bir maçla başladı.

İngiliz millî oyuncu, bu performanstan sonra bir "sıçramaya" ihtiyacı olduğunu kabul ediyor, ancak yüksek bonservisin baskısının altında olduğunu da reddediyor.

White, Brighton'dan transferinin ardından karşılaştığı baskı hakkında şunları söyledi:

"Garip bir soru. Bu soru bana daha önce soruldu ve bu konuda annemle konuştum, o da bana aynı şeyi sordu.

"Aslında benimle alakası yok. Bonservis ücretlerine ben karar vermiyorum. Bu, benim dahil olduğum bir şey değil.

"Yani benim kontrolüm dışında ve benim kontrolüm dışındaysa endişelenmenin bir anlamı yok."

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